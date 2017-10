Liga, Real Madrid: tutto quello che non sta funzionando (c'entra CR7)

Nella classifica mondiale, invece, CR7 è quinto, dietro a Sean Combs/Puff Daddy, Beyoncé, la Rowling e Drake. Se il primo sembra inarrivabile ( il rapper americano fattura una cifra pari a 130 milioni ), nel prossimo futuro Ronaldo potrà quantomeno tentare di arrivare al secondo posto, visto che la moglie di Jay-Z e l'ex fidanzato di Rihanna guadagnano rispettivamente 105 e 94 milioni di dollari, numeri non troppo distanti da quelli dell'ultimo vincitore del Pallone d'Oro.

Chissà se Cristiano Ronaldo ha mai letto un libro di Harry Potter. Forse lo ha fatto assieme a Cristiano Jr., tra un calcio a un pallone e un cartone animato in tv. E magari, sapendo che il personaggio creato da J. K. Rowling piace tanto a suo figlio, neanche si sarà arrabbiato troppo leggendo l'ultima inchiesta di Forbes, secondo la quale la scrittrice britannica, con un guadagno di 95 milioni di dollari, è al momento la vip europea più pagata.

