Il 3-3 maturato in Champions League contro la Roma è già alle spalle, Conte ha messo nel mirino il Watford da affrontare sabato a Stamford Bridge alle ore 13.30. Nella conferenza stampa che ha preceduto la nona giornata di Premier League, al manager dei Blues sono state fatte ancora domande su José Mourinho. Stavolta l'ex ct ha risposto col sorriso: "Ma qualcuno ti paga?". Il riferimento è sempre alle parole del portoghese che ha accusato Conte di lamentarsi troppo per gli infortuni.

Se mi sono pentito delle mie parole? E perché? Ho solo detto - ha proseguito Conte - che ogni allenatore deve pensare alla sua squadra e non a quella degli altri. La mia risposta è sempre la stessa. Ogni allenatore deve essere concentrato sul suo lavoro. Sono cose stupide, mi diverte vedere quanto siate interessati a certe cose.

Si passa al campo. Ecco cosa risponde quango gli chiedono se considera i suoi allenamenti eccessivamente duri:

Io ho il mio metodo che è lo stesso usato l'anno scorso quando abbiamo vinto il tiolo. Credo che stiamo lavorando il 70% in meno rispetto alla passata stagione, per questo stiamo avendo dei problemi. Giochiamo ogni tre giorni ed è impossibile curare molto l'aspetto fisico. Anche la parte tattica ne risente perché non ho modo di curare i dettagli.