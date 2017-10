Stavolta vi suggeriamo Di Francesco a Bergamo, Veretout a Benevento e Parolo contro il Cagliari. Il sondaggio: quale la sorpresa del prossimo turno di campionato?

5 ore fa di Carlo Roscito

Avete presente il prossimo turno di campionato? Se la risposta è negativa, allora vi veniamo incontro e vi ricordiamo, per intero, il programma del week-end di Serie A. Lo facciamo soltanto per voi che smaniate dalla voglia di rifarvi dall’ultima sconfitta di Fantacalcio.

O magari per voi che puntate a continuare la striscia positiva di risultati. Si parte sabato, naturalmente, con i due anticipi. Sampdoria-Crotone, alle 18, apre le danze della 9° giornata. Alle 20.45 la sfida di cartello al San Paolo tra Napoli e Inter.

Le restanti otto partite distribuite nei quattro slot della domenica. Il lunch-match è il derby di Verona tra Chievo ed Hellas. Alle 15: Atalanta-Bologna, Benevento-Fiorentina, Milan-Genoa, Spal-Sassuolo e Torino-Roma. Una gara alle 18 (Udinese-Juventus), infine il posticipo all’Olimpico tra Lazio e Cagliari.

Pianeta Fantacalcio, 9a giornata: i centrocampisti da schierare

È arrivato il turno dei consigli di Fantacalcio sui centrocampisti. Come sempre cerchiamo di evitare suggerimenti scontati, quelli legati ai nomi dei “top” del reparto, da schierare tutte le sante giornate. A meno di infortuni o squalifiche...

Per questo, il primo nome che vi facciamo, è quello di Federico Di Francesco, impegnato con il Bologna nella complicata trasferta di Bergamo. L’esterno di Donadoni è tornato a disposizione domenica scorsa, contro la SPAL è stato uno dei rossoblù più pericolosi, ha sfiorato il gol in un almeno paio di occasioni. Contro l’Atalanta, magari stanca dalla partita di Europa League con l’Apollon Limassol, potrebbe pure tornare a timbrare il cartellino. O quantomeno regalarvi il +1 di un assist.

Jordan Veretout, 24 anni, arrivato in estate alla Fiorentina dal Saint-Etienne

Il secondo è Jordan Veretout, tra i migliori in campo in Fiorentina-Udinese. Il francese ha segnato 1 gol nelle prime 8 giornate (al Bentegodi con il Verona) e quasi sempre ha messo in mostra prestazioni positive, ben al di là della semplice sufficienza. Domenica, contro il Benevento, crediamo che non avrà problemi sotto questo punto di vista. Dopo aver propiziato l’ultimo gol di Thereau con un tiro da fuori area, Veretout cerca la gioia personale oltre alla vittoria dei viola.

Marco Parolo, 32 anni, alla Lazio dal 2014, esulta dopo la doppietta al Sassuolo

Il terzo consiglio riguarda il posticipo di domenica sera tra Lazio e Cagliari. Puntiamo su Marco Parolo, rimasto fuori dalla formazione di Europa League con il Nizza e quindi maggiormente riposato rispetto alle scorse settimane, in cui è stato spremuto anche dalla Nazionale di Ventura. Parolo, autore di una doppietta nell’ultima in casa con il Sassuolo, contro i sardi si sgancerà maggiormente rispetto all’impresa dello Stadium contro la Juventus. Più inserimenti, più possibilità di segnare...

Il sondaggio: quale sorpresa a centrocampo nella 9° giornata?

E ora il sondaggio, immancabile. Abbiamo scelto quattro possibili sorprese in vista della 9° giornata: L. Rigoni (Milan-Genoa), Jankto (Udinese-Juventus), Schiattarella e Duncan (contro in SPAL-Sassuolo). Quale tra questi centrocampisti ha maggiori chance di regalarvi un +3 al Fantacalcio? Votate...