Non solo Coutinho, il ds Fernandez al Bernabeu per il match tra Real e Tottenham: visionati anche Eriksen, Sanchez e Dele Alli. Poi il viaggio a Lisbona per Martial...

25 minuti fa di Carlo Roscito

Occhi sui calciatori "top", occhi dappertutto. Il Barcellona prepara i prossimi colpi di calciomercato. Il suo direttore sportivo, Robert Fernandez, negli ultimi giorni ha viaggiato per l'Europa per visionare da vicino i talenti cerchiati in rosso sul proprio taccuino. Dove non c'è soltanto il nome di Coutinho, obiettivo numero uno già in estate, sfumato dopo la richiesta altissima da parte del Livepool.

"Volevano 200 milioni per il brasiliano", aveva confidato a settembre la dirigenza. Una cifra spropositata, conseguenza della claussola rescissoria di 222 mln di euro versata dal Paris Saint Germain per Neymar.

Una trattativa turbolenta fallita nonostante la volontà del classe '92 ex Inter. I blaugrana, che dovranno fare a meno di Dembélé (pagato dal Borussia Dortmund 105 milioni più altri 40 legati a eventuali bonus) per quattro mesi a causa di un grave infortunio muscolare, stanno già studiando le mosse per rinforzare la rosa di Valverde nella sessione invernale di mercato. E quando il Barcellona punta qualcuno, quel qualcuno - quasi sempre - diventa un calciatore del Barcellona...

Calciomercato, il Barcellona punta i talenti del Tottenham e Martial

Cristiano Ronaldo e Harry Kane, capocannonieri della Champions League con 5 gol in 3 partite

I viaggi di calciomercato, dicevamo. L'ultimo, in ordine di tempo, in Portogallo per Anthony Martial. Ma ci arriveremo più avanti. La due giorni di Champions League del ds Fernandez è stata bella movimentata ed è scattata martedì sera al Santiago Bernabeu, per assistere dal vivo alla partita tra Real Madrid e Tottenham. Il profilo monitorato? Harry Kane, naturalmente, che negli ultimi mesi ha smosso anche il forte interesse dei blancos. Potrebbe scatenarsi un derby spagnolo di calciomercato.

Ma Kane, capocannoniere insieme a Cristiano Ronaldo dopo le prime 3 partite di Champions League (5 gol), non sarebbe l'unico a essere stato visionato. E la squadra di Pochettino, sotto questo punto di vista, si presta bene: è piena di talenti pronti al salto definitivo in un top club europeo.

Dele Alli, 21 anni, secondo il "Mirror" uno dei calciatori degli Spurs nel mirino del Barcellona

In Inghilterra è scattato il toto-cessione legato a una possibile operazione tra il Tottenham e il Barcellona: qual è il vero obiettivo tra i calciatori degli Spurs? Tre nomi ipotizzati dal "Mirror" oltre a quello di Kane: un difensore, Davinson Sanchez, e due centrocampisti, Eriksen e Dele Alli (squalificato però per il match con il Real Madrid).

Viaggio a Lisbona per Benfica-Manchester United...

Anthony Martial, 21 anni, obiettivo del Barcellona: è entrato al 76' di Benfica-Manchester United

Abbiamo parlato di viaggi, al plurale, e non ci siamo sbagliati. Sì, perché il giorno dopo (mercoledì sera) lo stesso Fernandez è volato a Lisbona per assistere di persona alla sfida di Champions League tra Benfica e Manchester United. Nel mirino Anthony Martial, entrato a 15' dalla fine al posto di Marcus Rashford, autore della rete decisiva per la vittoria dei Red Devils.

Robert Fernandez, ds del Barcellona (a destra nella foto): sta visionando Kane e Martial

Martial, arrivato due anni fa al Manchester United di Louis van Gaal dal Monaco (80 milioni di euro), non sta riuscendo a imporsi in Premier League e soprattutto nelle gerarchie di José Mourinho. L'idea di cambiare aria, insomma, non gli dispiacerebbe affatto. A maggior ragione con gli occhi del Barcellona addosso...