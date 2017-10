In esclusiva sul canale 204 di Sky 22 match di calcio internazionale: Liga, Bundesliga, Eredivisie e Chinese Super League

Weekend ricco su FOX Sports con i match dei tre campionati europei e della Chinese Super League. Saranno 22 le partite che il canale dei Top Player trasmetterà in esclusiva sulla piattaforma Sky fino a lunedì 23 ottobre.

Sabato si parte alle 13.00 con il match di Liga tra Levante e Getafe su Fox Sports con la telecronaca a cura di Davide Bernardi. Alle 15.30, poi, in diretta su Fox Sports la Diretta Gol Bundesliga con i match del Borussia Dortmund e del Lipsia. Su Fox Sports alle 18.30, con la telecronaca di Edoardo Testoni, in programma Amburgo-Bayern Monaco, mentre alle 20.45 in Liga il Barcellona ospita il Malaga (telecronaca di Gabriele Giustiniani e Dario Marcolin).

Domenica si inizia in Liga con la prima partita in programma, alle 12.00, tra Villarreal e Las Palmas su Fox Sports. Spazio poi all’Eredivise con il big match Feyenoord-Ajax alle 14.30 su Fox Sports. Nel pomeriggio la Liga con tre match di fila Celta-Atletico Madrid in lieve differita su Fox Sports alle 16:30, Leganes-Athletic Bilbao in diretta alle 18:30 su Sky Calcio 10 e Real Madrid–Eibar in diretta alle 20:45 su Fox Sports (telecronaca di Stefano Borghi e Francesco Guidolin).

Venerdì si parte con la Bundesliga

Schalke 04 - Mainz in diretta alle 20:30 su Fox Sports (telecronaca di Pietro Nicolodi)

Sabato in campo Barcellona e Bayern Monaco

Levante – Getafe in diretta alle 13:00 su Fox Sports (telecronaca di Davide Bernardi)

Tianjin Quanjian - Hebei China Fortune in diretta alle 13:35 su Fox Sports Plus (telecronaca di Dario Mastroianni)

Diretta Gol Bundesliga in diretta alle 15:30 su Fox Sports

Eintracht F. - Borussia Dortmund

Lipsia – Stoccarda

Borussia M. - Bayer Leverkusen

Augsburg – Hannover

Betis - Alaves in diretta alle 16:15 su Fox Sports Plus (telecronaca di Andrea Calogero)

Amburgo - Bayern Monaco in diretta alle 18:30 su Fox Sports (telecronaca di Edoardo Testoni)

Valencia - Siviglia in diretta alle 18:30 su Fox Sports Plus (telecronaca di Stefano Borghi)

Barcellona - Malaga in diretta alle 20:45 su Fox Sports (telecronaca di Gabriele Giustiniani e Dario Marcolin)

Domenica sera scende in campo il Real Madrid

Villarreal - Las Palmas in diretta alle 12:00 su Fox Sports (telecronaca di Riccardo Mancini)

Guangzhou Evergrande Taobao - Guizhou Hengfeng Zhicheng in diretta alle 13:35 su Fox Sports Plus (telecronaca di Edoardo Testoni)

Colonia - Werder Brema in differita alle 00.30 su Fox Sports Plus (telecronaca di Marco Calabresi)

Feyenoord - Ajax in diretta alle 14:30 su Fox Sports (telecronaca di Gianluigi Bagnulo)

Friburgo - Hertha Berlino in diretta alle 15:30 su Fox Sports Plus (telecronaca di Gabriele Giustiniani)

Celta - Atletico Madrid in lieve differita su Fox Sports alle 16:30 (telecronaca di Dario Mastroianni)

Wolfsburg - Hoffenheim in lieve differita Fox Sports alle 18:15 (telecronaca di Pietro Nicolodi)

Leganes - Athletic Bilbao in diretta alle 18:30 su Sky Calcio 10 (telecronaca di Davide Bernardi)

Real Madrid - Eibar in diretta alle 20:45 su Fox Sports (telecronaca di Stefano Borghi e Francesco Guidolin)

Il lunedì si chiude con la Liga