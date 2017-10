Il tecnico del Wolfsburg costringe i suoi giocatori a lavarsi i denti dopo ogni sessione di allenamento. Il motivo? Previene la formazione di acidità.

2 ore fa

Altro che crioterapia. Il tecnico del Wolfsburg Martin Schmidt - subentrato lo scorso 18 settembre all'esonerato Andries Jonker - è convinto che ci sia un altro modo per accelerare il recupero. Di cosa si tratta? Nulla di trascendentale. L'allenatore del Lupi obbliga i suoi giocatori a lavarsi i denti al termine di ogni allenamento. Avete capito bene. Tolti gli scarpini, Gomez&co. devono impugnare lo spazzolino e farsi venire un sorriso smagliante.

C'è una spiegazione dietro a questa richiesta. Dopo lo sforzo fisico si crea acidità in bocca e Schmidt è convinto che lo spazzolino impedisca a questa di entrare nel sangue dalle gengive rallentando il recupero muscolare. Così facendo, quindi, si previene la formazione di acidità.

Un'abitudine che, guardando i risultati, non pare stia dando benefici al Wolfsburg. Dopo 8 giornate la squadra è al quintultimo posto con 8 punti, è reduce da 4 pareggi di fila e non vince addirittura dal 26 agosto (0-1 in casa dell'Eintracht). Oltre a lavarsi bene i denti, i biancoverdi devono tornare in fretta a fare risultato.

