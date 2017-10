In esclusiva su FOX Sports la grande boxe. Sabato alle 22.30 LIVE su FOX Sports Plus la riunione Matchroom di Belfas: Ryan Burnett vs Zhanat Zhakiyanov.

1 condivisione 0 stelle

2 ore fa

Continuano le grandi sfide pugilistiche sulla piattaforma Sky. Nel mese di ottobre su Fox Sports ci saranno altre 2 riunioni live che culmineranno con il ritorno sul ring di Anthony Joshua: il 28 ottobre in prima serata Fox Sports trasmetterà in esclusiva Anthony Joshua vs Carlos Takam, visto che lo sfidante prescelto, Kubrat Pulev, ha dato forfait qualche giorno fa.

Anthony Joshua vs Carlos Takam

La grande boxe su FOX Sports: Ryan Burnett vs Zhanat Zhakiyanov

Ma la boxe sarà già live sabato 21 ottobre quando Fox Sports trasmetterà in diretta dalle 22.30 sul canale 205 di Sky, Fox Sports Plus, gli incontri della riunione Matchroom sul ring prestigioso di Belfast, con la telecronaca a cura di Mario Giambuzzi e Alessandro Duran, ex campione del mondo. La sfida più attesa sarà quella tra Ryan Burnett (17-0) e Zhanat Zhakiyanov (27-1-0) per i titoli Ibf dei gallo e il supermondiale Wba dei gallo. In cartellone anche James Tennyson (19-2-0) vs Darren Traynor (14-1-0) per il titolo Internazionale Wba superpiuma e Paul Hyland jr (16-0) vs Stephen Ormond (24-4.0) per i pesi leggeri.