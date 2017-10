Nel Main Event l'Handicap Match tra lo Shield e la fazione composta da The Miz, Sheamus, Cesaro, Braun Strowman e Kane.

Dopo No Mercy ed Hell in a Cell, la WWE si prepara per Table, Ladders & Chairs, l’ultimo PPV che separa due dei Big Four, cioè Summerslam e Survivor Series.

Quello che andrà in scena nella notte tra domenica 22 ottobre e lunedì, a partire all’1.30 è appunto TLC, uno show esclusivo del roster di Raw.

Si tratta della nona edizione di questo Pay-Per-View della WWE, che vi racconteremo come sempre con la diretta scritta su FOX Sports e che in questa occasione andrà in onda direttamente dal Target Center di Minneapolis, in Minnesota.

WWE, il programma di TLC

Il programma di TLC si apre con il consueto Kickoff, che in questa occasione vedrà Sasha Banks vedersela con Alicia Fox. A seguire due titoli in palio, quello dei Cruiserweight tra il campione Kalisto ed Enzo Amore, più la sfida al femminile tra la campionessa Alexa Bliss e la sfidante Mickie James.

Molto atteso ovviamente il debutto di Asuka, l’ex campionessa NXT, che se la dovrà vedere con Emma. Poi lo scontro tra i demoni di Finn Balor e Bray Wyatt, più il Tag Team Match tra pesi leggeri: The Brian Kendrick e Jack Gallagher contro Cedric Alexander e Rich Swann.

Arriviamo così al Main Event, uno spettacolare Handicap Match che sancirà il ritorno dello Shield in un PPV. Dean Ambrose, Seth Rollins e Roman Reigns se la dovranno vedere con The Miz, Cesaro, Sheamus, Braun Strowman e, a sorpresa, pure con Kane, che si è aggiunto dopo la sua apparizione nell’ultima puntata di Raw.

Tutti i vostri pronostici

Salvo colpi di scena o integrazioni dell’ultima ora, sarà dunque quello appena elencato il programma scelto dalla WWE per TLC. Ora tocca a voi dirci chi saranno i vincitori…

Sasha Banks vs Alicia Fox

Women Single Match

Sasha Banks vs Alicia Fox

Women Single Match



Alexa Bliss (C) vs Mickie James

WWE Raw Women Championship Match

Alexa Bliss (C) vs Mickie James

WWE Raw Women Championship Match



Kalisto (C) vs Enzo Amore

WWE Cruiserweight Championship Match

Kalisto (C) vs Enzo Amore

WWE Cruiserweight Championship Match



Asuka vs Emma

Women Championship Match

Finn Balor vs Bray Wyatt

Single Match

Cedric Alexander e Rich Swann vs The Brian Kendrick e Jack Gallagher

Tag Team Match

The Shield vs The Miz, Cesaro, Sheamus, Braun Strowman e Kane

Handicap Match