L'attaccante colombiano, che potrebbe tornare al Milan a fine stagione, non usa mezzi termini parlando della società rossonera.

27 minuti fa di Paolo Gaetano Franzino

Non è un momento positivo per Carlos Bacca, attaccante del Villarreal reduce da tre panchine consecutive dopo un inizio di stagione deludente. La punta sudamericana ha realizzato due gol in nove partite tra Liga ed Europa League, e con l'arrivo del nuovo tecnico Javier Calleja, subentrato a Fran Escribà, ha perso il posto da titolare in favore del redivivo Nicola Sansone.

Il Sottomarino Giallo ha un diritto di riscatto di 16 milioni sul colombiano, ma in virtù del rendimento tutt'altro che esaltante, potrebbe rispedire al Milan il giocatore. Peccato che questi, intervistato da W Radio Colombia, non abbia rilasciato parole al miele per il suo precedente club. Anzi:

Gli anni in Serie A sono stati soddisfacenti sul piano personale, ho raggiunto l'obiettivo stabilito. Si poteva fare meglio, però serviva l'aiuto della dirigenza. Purtroppo sono capitato nel peggior Milan della storia. Dopo 31 anni il presidente Berlusconi voleva vendere il club. Con l'allenatore e la nuova dirigenza avevamo idee diverse, però vado avanti a testa alta perché nonostante tutto siamo arrivati in Europa.

Non proprio, quindi, il manifesto perfetto per un ipotetico ritorno in Serie A.

Al Milan Bacca ha giocato per due stagioni prima di essere ceduto al Villarreal nella seconda metà di agosto. Arrivato per 30 milioni dal Siviglia, il colombiano ha alternato ottime prestazioni ad altre non così eccelse, realizzando tuttavia 20 gol al primo anno e 14 nel secondo. Nonostante la tripletta nella gara d'esordio di Montella a San Siro, in un 3-2 al Torino, il feeling tra i due non è mai sbocciato, tanto che l'ex tecnico della Sampdoria nello scorso campionato di Serie A gli ha spesso preferito Lapadula. Dopo l'intervista, comunque, una cosa è certa: in caso di mancato riscatto da parte del Villarreal, Bacca non tornerà a vestire la maglia rossonera.