La nona giornata si apre con l'anticipo del venerdì tra West Ham e Brighton, le due di Manchester in campo sabato alle 16. Domenica alle 17 grande sfida tra Tottenham e Liverpool

0 condivisioni 0 stelle

18 minuti fa di Michele Liberati

L'ultima giornata di Premier League ha visto il Manchester City staccare i cugini dello United e issarsi solo in testa alla classifica. Continua il periodo di grande forma dei Citizens, che dopo aver travolto 7-2 lo Stoke City, e aver regolato seppur con fatica il Napoli di Sarri in Champions League, sono chiamati a difendere la vetta nell'impegno casalingo contro il Burnley, che non perde in campionato dal 19 agosto (0-1 contro il West Brom).

Ad aprire la nona giornata di Premier League saranno nell'anticipo del venerdì West Ham e Brighton, entrambi reduci da un pareggio, entrambi alla ricerca della continuità nei risultati. Sabato alle 13.30 è la volta del Chelsea di Antonio Conte. I campioni d'Inghilterra in carica ospitano il Watford: dovranno vendicare la sconfitta dell'ultima giornata contro il Crystal Palace, e allontanare le critiche che non si sono affievolite dopo il pareggio europeo contro la Roma.

Il programma continua con altre cinque partite in programma alle 16. In campo le due di Manchester, con lo United che fa visita all'Huddersfield, e il City che come detto ospita il Burnley. Concludono questo blocco Newcastle-Crystal Palace, Stoke-Bournemouth, Swansea-Leicester. Alle 18.30 occhi puntati sul St. Mary's per Southampton-West Brom.

La domenica di Premier League si chiude con due gare ad alta intensità: alle 14.30 l'Arsenal è ospite dell'Everton di Wayne Rooney, chiude la nona giornata il big match Tottenham-Liverpool, in programma alle 17.00.

