Probabili formazioni Serie A e i vostri pronostici: 9a giornata

Insigne è in forte dubbio per Napoli-Inter per un fastidio muscolare, Allegri pensa a dei cambi per la Juventus in vista della trasferta in casa dell'Udinese.

19 ott 2017 di Daniele Minuti

