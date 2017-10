L'attaccante degli Spurs torna sulla sfida del Bernabeu e parla del fuoriclasse portoghese: "Un esempio durante la mia crescita".

Non ha segnato, Harry Kane, ma è stato tra i protagonisti assoluti dell'1-1 maturato tra Real Madrid e Tottenham al Santiago Bernabeu. L'attaccante inglese è tornato a Londra con i complimenti di un certo Zinedine Zidane che in conferenza lo ha definito "un giocatore fondamentale, bravo a fare tutto e che ha sempre il gol in testa. Un attaccante completo". Niente male no?

Harry Kane ha avuto modo di tornare a parlare della sfida con i Blancos e in particolare di un avversario: Cristiano Ronaldo. A fine partita i due si sono scambiati la maglia, o meglio, è stato il numero 10 degli Spurs a chiederla al fuoriclasse portoghese:

Gli ho chiesto la maglia a fine partita. Per me è un modello, un esempio che ho seguito durante la mia crescita. Sono contento di avere la sua maglia, lui non so cosa farà con la mia...

Poi ha commentato anche i complimenti di Zizou:

Cerco di usarli come stimoli. Già ho detto che i complimenti fanno piacere, non solo a me ma all'intera squadra. Stiamo tutti lavorando duramente, ma quando un attaccante segna tanto credo sia normale che la gente ne parli. I complimenti mi aiuteranno a crescere.

Harry Kane è convinto che il pareggio contro il Real possa rappresentare un punto di svolta nella stagione del Tottenham:

Possiamo essere orgogliosi di quanto fatto, credo che i tifosi e il club lo siano. Qualche anno fa giocavamo in Europa League, ora veniamo qui al Bernabeu e giochiamo una grande partita. Avremmo anche potuto vincere, vuol dire che siamo cresciuti tanto. Anche in Premier League ora avremo più fiducia perché a bbiamo dimostrato di potercela giocare contro la migliore squadra del mondo.