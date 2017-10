Il portoghese provoca: "Ci sono allenatori che piangono troppo sugli infortuni". Ma l'ex c.t. azzurro non ci sta e controbatte seccato.

37 condivisioni 0 stelle

un'ora fa di Paolo Cola

A sentir lui, da quando è arrivato a Manchester è diventato un uomo nuovo: più calmo, più sereno, più maturo rispetto al sobillatore di folle, all'irresistibile provocatore dei tempi di Chelsea, Inter e Real Madrid. Ma la realtà è che la propria natura più profonda è difficile da cambiare, e anche in questa sua reincarnazione zen José Mourinho è perfettamente in grado di risultare irritante per il prossimo. Figuriamoci se il prossimo si chiama Antonio Conte, che già in passato era stato vittima di alcune bastonate verbali da parte del portoghese.

L'uomo che ha rimpiazzato José sulla panchina del Chelsea e nei cuori dei tifosi dei Blues non è particolarmente dotato di virtù diplomatiche, né di pazienza olimpica. Entrambe le voci, poi, piombano a quota zero quando la sua squadra è reduce da un match come quello di ieri contro la Roma in Champions League.

E così, quando al tecnico italiano è stato chiesto di commentare la frecciata di Mourinho nei suoi confronti, lui non si è certo tirato indietro:

Mourinho passa un sacco di tempo a pensare al Chelsea. Anche l'anno scorso faceva così. Io dico che farebbe meglio a pensare agli affari suoi, alla sua squadra e basta. Guardi in casa propria, non in quella degli altri

150 Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-2

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-3

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-4

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-5

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-6

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-7

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-8

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-9

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-10

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-11

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-12

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-13

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-14

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-15

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-16

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-17

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-18

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-19

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-20

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-21

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-22

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-23

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-24

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-25

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-26

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-27

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-28

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-29

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-30

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-31

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-32

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-33

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-34

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-35

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-36

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-37

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-38

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-39

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-40

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-41

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-42

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-43

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-44

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-45

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-46

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-47

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-48

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-49

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-50

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-51

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-52

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-53

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-54

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-55

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-56

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-57

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-58

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-59

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-60

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-61

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-62

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-63

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-64

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-65

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-66

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-67

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-68

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-69

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-70

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-71

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-72

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-73

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-74

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-75

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-76

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-77

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-78

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-79

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-80

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-81

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-82

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-83

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-84

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-85

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-86

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-87

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-88

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-89

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-90

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-91

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-92

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-93

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-94

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-95

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-96

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-97

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-98

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-99

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-100

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-101

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-102

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-103

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-104

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-105

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-106

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-107

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-108

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-109

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-110

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-111

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-112

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-113

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-114

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-115

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-116

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-117

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-118

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-119

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-120

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-121

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-122

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-123

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-124

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-125

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-126

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-127

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-128

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-129

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-130

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-131

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-132

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-133

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-134

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-135

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-136

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-137

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-138

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-139

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-140

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-141

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-142

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-143

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-144

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-145

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-146

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-147

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-148

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-149

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-150

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-151

Chiudi 1 di 150

Premier League: cosa aveva detto Mourinho a Conte

Ma cosa aveva detto di preciso Mourinho a Conte? Da fuoriclasse della polemica qual è, il portoghese non ha nemmeno avuto bisogno di fare nomi per colpire nel segno: gli è bastato infarcire la sua freccia avvelenata di riferimenti tutt'altro che casuali, che il diretto interessato non ha potuto che cogliere.

Non leggo molto i giornali, ma quando lo faccio noto che la solidità difensiva viene considerata un crimine. Ma non lo è. Noi controlliamo le partite grazie al fatto che difendiamo bene. Altri allenatori sono trattati meglio da questo punto di vista, ma per noi non è un problema. E c'è anche un'altra situazione di cui sono evidentemente colpevole: io non parlo mai di infortuni. Altri allenatori piangono, piangono, piangono sugli infortuni dei propri giocatori. Io non lo faccio mai. Credo che ci si debba concentrare sui giocatori a disposizione e dar loro fiducia. Ma, se volessi lamentarmi e piangere come fanno altri, potrei farlo per cinque minuti di fila: Ibrahimovic, Pogba, Fellaini, Rojo. Potrei piangere ma non lo faccio.

Il bersaglio non poteva che essere Conte, che alla vigilia della sfida contro la Roma aveva sottolineato le difficoltà di giocare ogni tre giorni, spremendo una rosa ridotta a causa degli infortuni dei vari Morata, Kanté, Victor Moses.

Per la cronaca, cinque mesi fa Mourinho si era pubblicamente lagnato della stessa identica cosa, prendendosela anche con il calendario troppo fitto e minacciando di schierare l'Under 18. In fondo non si cambia mai del tutto.