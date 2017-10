Puntiamo su Silvestre, Acerbi e Bonucci, occhio a Kolarov e Biraghi. E poi il sondaggio per voi: chi ha più possibilità di segnare tra i top del reparto arretrato?

2 ore fa di Carlo Roscito

Se avete aperto questo articolo allora significa che siete dei veri fantallenatori. O quantomeno dei malati di Fantacalcio: non è mai troppo presto per monitorare le condizioni della propria squadra, studiare le partite e i calciatori della formazione avversaria, cominciare a gufare o a piangere in anticipo.

E noi siamo qui per voi: per darvi dei consigli (sui difensori dopo quelli sui portieri), per rendervi partecipi grazie ai nostri sondaggi e soprattutto per scacciare la sfida in modo scaramantico.

È soltanto mercoledì, ma il week-end della 9° giornata si avvicina a gambe levate. Il turno di campionato che precede quello infrasettimanale: immaginiamo quanto ci teniate a cominciare con i 3 punti il trittico di partite che vi vedrà coinvolti nella prossima settimana. Chi ben comincia, è a… un terzo dell’opera.

Pianeta Fantacalcio, 9° giornata: i difensori da schierare

Siamo sinceri, spesso e volentieri dai difensori pretendiamo di più di una semplice sufficienza piena. In questa giornata a chi si potrebbe chiedere il gol inaspettato? Magari a chi è ancora a secco nonostante negli anni abbia dimostrato di avere il vizietto. E quindi il nostro primo consiglio di Fantacalcio è quello di Matìas Silvestre, uno che in 95 partite con la maglia della Sampdoria non ha realizzato nemmeno una rete. Prima dell'esperienza blucerchiata si era dimostrato uno dei difensori più pericolosi in assoluto nell'area di rigore avversaria, soprattutto nelle esperienze a Catania (7 gol) e a Palermo (5). Silvestre, impegnato in casa contro il Crotone nel primo anticipo di sabato alle 18, potrebbe finalmente sbloccarsi. Se lo avete in rosa, provateci.

Matìas Silvestre, 33 anni, non ha ancora realizzato nemmeno un gol in maglia blucerchiata

Il secondo nome suggerito è Francesco Acerbi del Sassuolo, penultimo in classifica a 5 punti come il Genoa e la SPAL, prossima avversaria da affrontare in trasferta. La difesa di Bucchi finora ha fatto acqua da tutte le parti e quindi il nostro consiglio potrebbe sembrarvi un po' ardito. Ma per Acerbi, autore di 4 gol nella passata stagione, potrebbe essere la partita giusta per una buonissima prestazione e, perché no, per rendersi pericoloso sui corner a favore. Il suo +3 manca da un bel po' di tempo...

Francesco Acerbi, 29 anni, in un contrasto aereo con Lulic durante Lazio-Sassuolo

Gli ultimi due consigli per la 9° giornata riguardano due terzini sinistri e un difensore centrale: Kolarov, Biraghi e Bonucci. Sul giallorosso pochi dubbi: è uno dei difensori di lusso del Fantacalcio, uno di quelli strapagati in sede d'asta. Può decidere le partite su calcio di punizione da qualsiasi distanza (e crediamo che la Roma possa vincere in trasferta con il Torino).

Cristiano Biraghi, 25 anni, terzino sinistro della Fiorentina in prestito dal Pescara

Sull'esterno della Fiorentina ci puntiamo alla ricerca almeno di un assist contro il Benevento: arriva con facilità sul fondo e spesso e volentieri si incarica della battuta dei corner (meglio, quindi, se avete il +1 anche sul gioco da fermo). E poi Bonucci, che da quando è arrivato al Milan sembra un lontano parente del difensore-goleador conosciuto alla Juve. In casa, con il Genoa, la prima gioia?

Sondaggio: quale difensore potrebbe regalare il +3 nella 9°?

E adesso il sondaggio, per cercare di capire la vostra opinione e soprattutto mettervi alla prova. Come al solito 4 nominations differenti: Kolarov, Caldara, Bonucci e Alex Sandro, tutti top del reparto arretrato. Una sola domanda: nella 9° giornata quale difensore ha più chance di regalare un +3 ai fantallenatori? A voi la scelta. Ah, e dopo i risultati del prossimo week-end non rimangiatevi il pronostico. Seppur sbagliato...