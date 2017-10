Ranking Uefa: Italia col vento in poppa dopo la notte di Europa League

Alle 21.05 il Milan ospita l'AEK Atene : i rossoneri comandano il girone D con 6 punti, due in più dei greci al secondo posto.

Impegno più ostico per la Lazio , chiamata a una trasferta difficile contro il Nizza di Balotelli (ore 19): ci si gioca la testa del Girone K. Esordio dal primo minuto per Nani.

L'Atalanta di Gasperini se la vedrà contro l'Apollon Limassol (ore 21.05). Partita sulla carta alla portata dei bergamaschi, che con una vittoria potrebbero rafforzare il primo posto in classifica nel Girone E , e dare una svolta decisiva in chiave qualificazione.

Dopo la due giorni di Champions League, stasera scende in campo l' Europa League . Impegnate tre italiane: Atalanta , Milan e Lazio .

Le italiane in campo per la terza giornata della fase a gironi.

