Durante il match di Champions League contro l'Olympiakos, l'argentino è stato immortalato dalle telecamere mentre prendeva una pastiglia dai calzettoni e iniziava a masticarla.

5 ore fa

Sono stati in molti a notarlo. Durante il match di Champions League tra Barcellona e Olympiakos giocato al Camp Nou, Messi si è fermato per un momento e si chinato per prendere qualcosa. Ha messo una mano nel calzettone, ha tirato fuori una pastiglia, se l'è messa in bocca e ha iniziato a masticarla. Ma cos'era? Il pensiero è andato subito ai problemi di stomaco che hanno spesso afflitto la Pulce sul prato verde.

Secondo diversi media spagnoli, si trattava di una pastiglia di glucosio. Fortunamante l'argentino non ha avuto alcun problema durante la gara, anzi. Dopo l'autogol di Nikolau al 18', Messi - con il Barcellona in 10 uomini per l'espulsione di Piqué - ha raddoppiato al 61' con una fantastica punizione. Non è stato un gol qualunque: il 10 blaugrana ha segnato la 100esima rete tra tutte le competizione europee (97 solo in Champions League).

A calare il tris è stato Digne, prima del 3-1 finale di Nikolau che si è fatto perdonare in parte l'autorete. Dopo tre partite il Barça comanda a punteggio pieno il Gruppo D davanti a Juventus (a 6 punti), Sporting (3) e Olympiakos.

