L'attaccante ammette la possibilità di un trasferimento a gennaio in un'intervista alla tv polacca WP: "Sarebbe un modo per recuperare rapidamente".

24 minuti fa di Luca Guerra

La voglia di recuperare e di rimettersi in carreggiata il più presto possibile per dimenticare il secondo grave infortunio rimediato in poco più di un anno in Italia potrebbero spingere Arkadiusz Milik ad accettare il prestito al Chievo Verona a partire da gennaio, nella prossima sessione di calciomercato: ad ammettere la possibilità, ventilata negli scorsi giorni negli ambienti vicini al Napoli, è stato lo stesso attaccante polacco classe 1994.

Milik, noto anche con il diminutivo Arek, è stato costretto a fermarsi per la seconda volta lo scorso 23 settembre, quando aveva rimediato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro nei minuti finali del match vinto dal Napoli per 3-2 sul campo della SPAL. Un crack che aveva seguito quello riportato al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, rotto in uno scontro di gioco con Jannik Vestergaard l’8 ottobre 2016 a Varsavia, nella partita vinta dalla sua Polonia per 3-2 sulla Danimarca nel percorso valevole per la qualificazione al Mondiale 2018.

Per rialzarsi quanto prima, il centravanti arrivato in Serie A nell'estate 2016 dall'Ajax sarebbe pronto ad accettare nella finestra invernale di calciomercato il passaggio in prestito al Chievo Verona, con il clivense Roberto Inglese (già acquistato dal Napoli in estate) pronto a muoversi in direzione del San Paolo. Una possibilità alla quale lo stesso Milik ha aperto le porte nel corso di un'intervista alla tv polacca WP:

Non escludo il prestito in un altro club, potrebbe essere una soluzione. Sarebbe un modo per recuperare rapidamente e raggiungere il cento per cento della condizione.

La possibilità di un passaggio in prestito di Milik al Chievo Verona nel corso della finestra invernale di calciomercato era stata avallata dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis nel corso di una recente intervista sulle colonne della Gazzetta dello Sport. L'attaccante, autore di 10 reti in 28 partite dal suo arrivo in Italia, si gode intanto il primato in classifica dei suoi compagni, a punteggio pieno in Serie A, e nel tempo libero si gode la città in compagnia della sua Jessica, incassando messaggi di sostegno sui social dai tifosi partenopei.

Recuperare lentamente la migliore condizione, in una piazza con poche pressioni e con una rosa che, stante il percorso attuale, potrebbe conquistare la salvezza con largo anticipo. L'ipotesi Chievo per Milik avrebbe questo valore. Lui intanto prosegue nel percorso riabilitativo, che potrebbe riportarlo in campo tra poco più di tre mesi:

La riabilitazione sta andando bene. Pian piano comincerò a fare esercizi in piscina, poi ci sarà anche un periodo di formazione cardio. In queste situazioni è molto importante la testa. Le prime due settimane sono state le più difficile, ma questo periodo è passato.

Nonostante l'attacco più prolifico della Serie A, con 26 reti all'attivo, al reparto avanzato del Napoli la presenza di Milik avrebbe fatto comodo come alternativa al tridente leggero Callejon-Mertens-Insigne. In un anno, intanto, il centravanti nato a Tichy ha già preso un posto nel cuore dei tifosi napoletani, che al San Paolo gli hanno lanciato un sonoro messaggio:

Vorrei ringraziare i tifosi che mi hanno supportato: il San Paolo mi ha emozionato quando ha urlato il mio nome.

Arek ha messo nel mirino l'anno del riscatto: sarà il 2018, nel quale il club azzurro inseguirà obiettivi importanti e lo stesso Milik vorrà rientrare nell'elenco dei convocati della Polonia per la trasferta mondiale in Russia. Una rinascita che passerà dal Chievo?