L'ex Milan protagonista in negativo nella sconfitta del suo Atletico Mineiro contro la Chapecoense.

19 ott 2017

Una caduta di stile in piena regola. Siamo in Brasile, è in corso la partita tra Atletico Mineiro e Chapecoense (terminata 2-3) valida per la 29esima giornata di campionato. In campo c'è Robinho, uno che non ha certo bisogno di presentazioni.

Ricevuta palla sulla fascia, l'ex Milan si vede arrivare contro Douglas Grolli. Fa un doppio passo, poi un altro e un altro ancora. Non contento, fa finta di sedersi sul pallone prima di scaricare su un compagno.

Moisés Ribeiro lo avvicina subito a brutto muso, Robinho gli chiede ironicamente: "Ma chi sei? Per chi hai giocato?". A quel punto interviene l'arbitro che separa i due. In Brasile la sceneggiata del fantasista ha fatto rumore. Dagli addetti ai lavori ai tifosi di entrambe le squadre: a nessuno è piaciuta la mancanza di umiltà dimostrata.