Dall'esultanza per il gol dello Sporting all'appello a Totti per battere la Lazio: "France’, mi tifi anche tu vero?", ecco le ultime ore social di Balotelli.

8 ore fa di Edoardo Colombo

Col sorriso, scherzando, divertendosi. Perché Balotelli, forse, sta per tornare davvero Super. O quanto meno ne ha voglia. Roba sana, mista tra gol, campo e... social. In particolare in una diretta Instagram, un mezzo per originale per mandare un chiaro messaggio al suo prossimo avversario in Europa League: la Lazio.

Insomma, cosa ha combinato Balotelli? Tranquilli, nulla di male, nessuna 'cavolata': Mario, però, ha esultato caldamente al gol del momentaneo vantaggio dello Sporting contro la Juventus. Risultato? Beh, alla fine a Dybala e compagni Mario ha portato bene, ma i tifosi bianconeri non l'hanno di certo presa bene. E non è finita.

Dall'esultanza a un messaggio molto diretto. Balotelli e il Nizza questa sera in Europa League saranno impegnati contro la Lazio, insomma, non sarà facile. Per questo Mario ha chiesto l'aiuto di uno spettatore d'eccezione. Proprio quello che un tempo, in particolare nella finale di Coppa Italia 2010, fu un suo rivale sul campo: sì, lui, Francesco Totti.

Balotelli esulta e... chiama Totti

Balotelli celebrating on Instagram live after Sporting's goal 😮 pic.twitter.com/BHgn1TDPlR — ItalianFootballTV (@IFTVofficial) October 18, 2017

Dritto al punto, Balotelli. Più concreto. Già, poche storie, quest'anno Mario segna. Lo ha fatto in Europa League, contro lo Zulte, e lo ha fatto per 5 volte in Ligue 1. Con la Lazio, però, servirà una spinta ulteriore, vero Balo?

France, mi tifi anche tu domani? È vero France?

Queste le parole dell'ex Milan a mezzo Instagram. Ragazzo social, padre, calciatore eccentrico ma con un'immensa voglia di stupire. Cercando soprattutto di convincere chi da Coverciano dovrà schierare la miglior formazione per superare l'ostacolo Svezia.

Non so perché non vada in nazionale, bisognerebbe chiederlo a Ventura che non mi ha mai chiamato. Ad ogni modo deve lavorare per fare ancora di più.

Queste le parole di Favre, allenatore del Nizza, alla vigilia della sfida contro la Lazio. Intanto Bazlotelli ride, scherza, esulta e manda chiari segnali. Perché sì, forse Totti lo sa bene come battere la Lazio.