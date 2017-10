Il club biancoceleste "aggira" la squalifica della Curva Nord: esclusivamente online gli abbonati potranno acquistare un biglietto in Curva Sud pagando 1 euro.

La Lazio ha pensato a una soluzione subito dopo la conferma della squalifica da parte della Corte d'Appello della FIGC, che ha rigettato il ricorso dei biancocelesti. Di cosa parliamo? Della chiusura della Curva Nord per due giornate a causa degli ululati razzisti rivolti ai giocatori del Sassuolo Duncan e Adjapong durante il match giocato all'Olimpico lo scorso 1° ottobre.

Il club biancoceleste ha trovato un modo per consentire agli abbonati del settore in questione di andare comunque allo stadio contro Cagliari (il 22 ottobre) e Udinese (il 5 novembre). Una volta interpellata la Lega e l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, si è deciso di consentire agli abbonati della Curva Nord di acquistare - esclusivamente online - un tagliando in Curva Sud (settore che da anni rimane chiuso nelle partite casalinghe della Lazio) al prezzo di 1 euro. I tifosi aderiranno anche alla campagna di sensibilizzazione contro il razzismo chiamata "We Fight Racism".

L'impegno della tifoseria e della società - recita il comunicato ufficiale della Lazio - non può essere annullato o sminuito da comportamenti riferibili a sparuti e inqualificabili soggetti. Anzi, tutti assieme, con senso di responsabilità, abbiamo il dovere di riabilitare ed educare tali individui affinché l'ignoranza e il mancato rispetto delle più elementari regole di convivenza spariscano definitivamente dal nostro stadio. Ciò dovrà accadere sin da subito perché è giunto il momento di nuove e più importanti sfide per la tifoseria biancoceleste e per la nostra squadra.

In questa ottica la società, proprio per tutelare l'interesse collettivo e del vero tifoso laziale, ha deciso di mettere in atto una promozione "we fight racism" che consentirà agli abbonati di Curva Nord di assistere alle gare contro Cagliari e Udinese sostenendo la campagna contro il razzismo. Chi accederà allo Stadio Olimpico sarà lì per sostenere la squadra e testimoniare il rifiuto verso ogni forma di razzismo, sia esso di razza, religione, sesso o politica.