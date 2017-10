L'esterno partenopeo è uscito nella ripresa della partita col Manchester City per un fastidio muscolare. Rischia di saltare i nerazzurri nell'anticipo di sabato.

un'ora fa di Daniele Minuti

Possibile tegola per il Napoli in vista del big match della prossima giornata di Serie A: Lorenzo Insigne, uscito durante l'incontro di ieri sera in casa del Manchester City per via di un problema fisico, potrebbe non essere a disposizione per la partita di sabato con l'Inter al San Paolo.

L'esterno offensivo napoletano si era fermato al 12' del secondo tempo dopo aver avvertito un fastidio muscolare, con Sarri che lo ha sostituito in via precauzionale per evitare ulteriori complicazioni.

Oggi è arrivata la diagnosi sulle condizioni del giocatore partenopeo fatta dallo staff medico del Napoli: dopo alcuni esami, è stato rilevato per Insigne un problema all'adduttore di lieve entità che però mette comunque in dubbio la sua presenza contro l'Inter nell'anticipo serale della nona giornata di Serie A.

Con un comunicato rilasciato sul suo sito ufficiale, il Napoli ha confermato come l'uscita di Insigne nella partita di Champions League col City sia stata effettuata a scopo precauzionale. Ma che gli esami abbiano comunque evidenziato un affaticamento muscolare per la punta della Nazionale.

Lorenzo Insigne ha svolto terapie oggi per una contrattura da affaticamento all'adduttore destro. Le condizioni dell'attaccante napoletano verranno valutate giorno per giorno.

Le condizioni del numero 24 azzurro non sono gravi, ma la vicinanza della partita con l'Inter rende difficile un suo utilizzo, in particolare dal primo minuto. Lo staff sanitario del Napoli e soprattutto Maurizio Sarri faranno le dovute valutazioni in vista del big match di sabato, in cui si sfideranno le prime due squadre della classifica di Serie A.