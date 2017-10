Il riposo di Cristiano Ronaldo: "Materasso in schiuma, meglio se solo"

Real Madrid, Cristiano Ronaldo non patteggerà con il fisco

Una stoccatina a denti stretti, che chiarisce quanto il Real avesse il francese nel mirino per una delle prossime sessioni di calciomercato .

Certo, anche noi avremmo voluto Mbappé, ci avevamo pensato. Il fair play finanziario? Noi lo rispettiamo e fino a prova contraria devo ritenere che lo stia facendo anche il Paris Saint-Germain che è un club amico e che non voglio criticare. Lui è un giocatore molto giovane, ha bisogno di giocare e nel Psg ha la possibilità di farlo.

Un accenno, infine, al Real Madrid del futuro e a colui che, almeno in tempi brevi non potrà farne parte:

Lui ha la coscienza limpida e tranquilla di chi non ha fatto niente né ha nascosto alcunché.

Cristiano ha una vera e propria fissazione per il suo lavoro e un'ossessione per titoli e premi. Vuole vincere tutto, trofei, Palloni d'Oro... Del resto credo che vincerà almeno i prossimi due.

Concentrato sul Real Madrid, Florentino Perez ha poi parlato, appunto, di Cristiano Ronaldo, definendolo un modello, un esempio per tutti di professionalità, di attaccamento e dedizione ai colori del club:

Premesso che sono concentrato sul Real, non posso fare a meno di pensarci, come tutti, ma ho fiducia nel governo e nei partiti costituzionali. Sono convinto che sapranno affrontare il problema nel migliore dei modi.

Il presidentissimo ha spaziato sugli argomenti più diversi, dal calcio all'economia, dai temi sociali alla politica, rimanendo però molto cauto sull'evoluzione della crisi in Catalogna:

L'occasione era data dal premio Leon, conferito dal media iberico a Florentino, a Rafa Nadal e alla memoria di Ignacio Echeverria, il giovane turista spagnolo che fu assassinato in una colluttazione con uno dei terroristi che il 3 giugno scorso stavano compiendo un attentato a Londra.

Parlare di Real Madrid senza parlare di Cristiano Ronaldo è impossibile di questi tempi. Non ha fatto eccezione, ovviamente, nemmeno il presidente del club Florentino Perez nell'intervista a 360 gradi che ha concesso oggi a El Español.

Con il tuo consenso, questo sito internet utilizza cookies di terze parti per migliorare la tua esperienza. Puoi conoscere di più sul nostro utilizzo dei cookies e su come modificare le impostazioni nella nostra Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all'utilizzo dei cookies.

OK