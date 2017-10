Puntiamo sul riscatto di Alisson in trasferta con il Torino, Strakosha nel posticipo e Sorrentino nel derby. Ecco il sondaggio per valutare la vostra competenza...

1 condivisione 0 stelle

un'ora fa di Carlo Roscito

È vero, l’ottava giornata è appena terminata con il Monday Night tra Verona e Benevento e voi state ancora sbattendo la testa al muro perché avete perso di mezzo punto. Succede. Ma il fantallenatore moderno deve saper voltare pagina e guardare avanti, già al prossimo turno di campionato.

È soltanto mercoledì, troppo presto? Non per voi fissati di Fantacalcio. E così riparte anche la rubrica dei nostri consigli, reparto per reparto.

Come ogni settimana partiamo dai suggerimenti sui portieri, spesso e volentieri decisivi come e più degli attaccanti. L’esempio palese nelle ultime due giornate, con i due estremi difensori albanesi della Serie A, Berisha e Strakosha, che hanno respinto Dybala dagli undici metri. Un +3 del rigore parato (bonus personalizzabile di lega in lega) invece che il -1 del gol subito. Tutta la differenza del mondo. O almeno quella tra vincere o perdere la giornata di Fantacalcio.

Pianeta Fantacalcio, 9a giornata: i portieri da schierare

Il nostro primo consiglio di giornata è Alisson, con la Roma che fa visita al Torino (domenica alle 15). Puntiamo sul riscatto della squadra di Di Francesco dopo il ko di misura in casa con il Napoli. Il brasiliano finora è stato uno dei migliori dei giallorossi, contro l'ex Iago Falque e compagni - secondo il nostro parere - ha molte probabilità di rimanere imbattuto. Mihajlovic dovrà di nuovo fare a meno di Belotti, la sua bocca da fuoco principale. E poi i tifosi granata sciopereranno lasciando vuota l'intera Curva Primavera. Un motivo in più per scommettere sulla Roma. E di conseguenza su Alisson...

Alisson Ramsés Becker, 25 anni, impegnato in una presa bassa durante Roma-Napoli

Per il secondo suggerimento ci spostiamo sull'altra sponda del Tevere. Strakosha della Lazio è in uno strepitoso momento di forma e fortuna. Un rigore parato a Dybala nei minuti di recupero di Juventus-Lazio e soprattutto un rimpallo su Higuain (da mezzo metro dalla linea di porta) che ha colpito la traversa interna e con il pallone che gli è tornato precisamente in mano. Provateci voi. Per capire se sarà stato giusto schierarlo o meno, però, dovrete aspettare il posticipo delle 20.45. All'Olimpico arriva il Cagliari: nonostante il cambio di allenatore, i sardi non dovrebbero mettere così troppo in difficoltà la formazione di Inzaghi, galvanizzata dal successo allo Stadium. Un altro possibile bonus di imbattibilità (qualora fosse previsto dalla vostra lega di Fantacalcio).

Thomas Strakosha, 22 anni, esulta coi compagni dopo il rigore parato a Dybala

Infine il derby di Verona: Hellas e Chievo si sfidano al "Bentegodi" nel lunch match di giornata. Sorrentino, per noi, dovrebbe rappresentare una garanzia, nonostante l'imprevedibilità delle stracittadine. I numeri del campionato non possono essere casuali: il Chievo ha segnato e subito pochissimo (9 reti in 8 giornate), il Verona ha faticato a trovare la via del gol anche contro il Benevento (1-0 finale grazie a Romulo).

Sondaggio: quale tra questi portieri vi dà più garanzie per la 9a giornata?

E ora tocca a voi, con il sondaggio fatto apposta per mettere alla prova la vostra competenza fantacalcistica. Quattro nominations, quattro partite apparentemente semplici sulla carta. Buffon e la Juventus alla Dacia Arena contro l'Udinese, Alisson a Torino con la Roma, Strakosha che difende la Lazio nel posticipo con il Cagliari e Sportiello impegnato con la Fiorentina in casa del Benevento. Chi vi dà più garanzie per la nona giornata? Chi ha più chance di rimanere imbattuto? A voi la scelta...