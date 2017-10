Durante il match di League Two tra Coventry e Forest Green, un tifoso della squadra di casa ha fatto invasione per "spronare" i giocatori.

1 condivisione 0 stelle

8 ore fa

Quando la frustrazione e la rabbia raggiungono il limite, è difficile contenersi. Per un tifoso del Coventry è stato impossibile reprimerle. Durante la partita casalinga contro il Forest Green, valida per la 14esima giornata di League Two, gli ospiti erano in vantaggio 1-0 e stavamo dominando.

Un fan del Coventry non ce l'ha fatta, ha invaso il campo e si è avvicinato all'attaccante Marc McNulty, urlandogli contro. A quel punto è intervenuto il capitano Michael Doyle che lo ha allontanato. L'invasore, non contento, ha strigliato chiunque avesse vicino prima di lasciare tranquillamente il prato verde e riprendere posto in tribuna.

La domanda, legittima, che si sono posti in Inghilterra è solo una: ma la sicurezza dov'era?