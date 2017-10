Da Ezequiel Barco a Kylian Mbappé, passando per i vari Dembélé, Asensio, Donnarumma e i meno noti Gomes, Edwards e Sancho: i migliori Under 21 di FIFA 18.

0 condivisioni 0 stelle

57 minuti fa di Paolo Gaetano Franzino

Come nella realtà, anche in FIFA 18 è importante puntare su calciatori giovani per vederli sbocciare successivamente con la maglia della vostra squadra. Nella modalità Carriera, il videogioco della EA Sports vi permette di diventare dei veri e propri talent scout, dandovi la possibilità di acquistare alcune delle migliori promesse in circolazione, talvolta sconosciute ai più.

All'uscita del gioco, erano solo undici gli Under 21 con un potenziale di almeno 90. Con l'aggiornamento ufficiale di fine settembre e il potenziamento di Marcus Rashford e Andreas Christensen, sono diventati tredici. Per sfortuna degli utenti, dodici di questi fanno parte di un top club, pertanto servirà parecchio denaro per convincere le loro squadra d'appartenenza a privarsene.

La pecora nera del gruppo è Ezequiel Barco, fantasista classe 1999 del River Plate cercato nella scorsa estate anche dal direttore sportivo del Milan, Massimiliano Mirabelli. Al dirigente rossonero chiesero venti milioni, mentre in FIFA 18 il costo base del cartellino sarà di 6,5 milioni. Noi vi consigliamo di spenderli, anche per quel 90 in accelerazione.

Copyright GettyImages Copyright GettyImages Ezequiel Barco con la '10' dell'Argentina Under 20

FIFA 18: i giovani da prendere

Secondo il videogioco, all'apice della sua carriera Barco diverrà forte come Youri Tielemans e i già citati Rashford e Christensen. Tutti e tre partono con un costo di circa 23 milioni e, come il giovane argentino, hanno un overall potenziale di 90. Il belga del Monaco, molto efficace nei passaggi, ha una valutazione pari a 80; gli altri due, invece, iniziano la prima stagione con 81.

Copyright GettyImages Copyright GettyImages Dele Alli, centrocampista 'box-to-box' del Tottenham

Anthony Martial e Dele Alli sono altri due pezzi da 90 (di potenziale) del gioco, tuttavia sarete costretti a pagarli un po' di più. L'attaccante del Manchester United parte con un buon 82 e il suo prezzo si aggira sui 33 milioni. Il centrocampista del Tottenham ha già adesso un ottimo 84 e non lo avrete per meno di 45 milioni: il suo 89 in resistenza, comunque, vi farà dimenticare subito della spesa fatta. Proseguendo nella lista, troviamo altri 'wonderkids' come Leroy Sané (passerà da 82 a 91) e Thomas Lemar (da 83 a 91), entrambi a ridosso della top five.

I cinque migliori giovani

Copyright GettyImages Copyright GettyImages Marco Asensio con la maglia della nazionale spagnola

Siete curiosi di sapere i nomi dei cinque migliori giovani di FIFA 18? E allora, senza indugi, partiamo con Gabriel Jesus, attaccante del Manchester City: 81 di overall, 93 in agilità, 92 in equilibrio e un altro 92 di potenziale. Non vi basta? C'è Ousmane Dembélé, l'acquisto più caro della storia del Barcellona. L'ex Borussia Dortmund inizierà la modalità Carriera con una valutazione di 83, che presto si trasformerà in utilissimo 92. Come Marco Asensio, il calciatore più completo tra quelli elencati. Partirà con 84, avrà 87 nei tiri dalla distanza e 86 nei passaggi corti e nel controllo palla. Tutte qualità destinate a salire, magari con la maglia della vostra squadra. Mettete da parte i soldi: con un'offerta al di sotto dei 46 milioni, l'avatar di Zinedine Zidane non vi ascolterà neppure.

Copyright GettyImages Copyright GettyImages 'Gigio' Donnarumma

Al secondo posto c'è il milanista Gianluigi Donnarumma, che da 82 potrà arrivare a un overall di 94. I punteggi base sono già altissimi, come gli 88 in tuffo e riflessi. Sul gradino più alto del podio sale infine Kylian Mbappé, attaccante del Paris Saint-Germain in prestito dal Monaco. Anche l'enfant prodige francese ha un potenziale di 94, ma rispetto al portiere rossonero vanta una prima valutazione di 83. Le sue principali caratteristiche? Il 90 nello scatto, l'89 nell'accelerazione, gli 87 in finalizzazione e controllo palla e l'86 nei dribbling. Un consiglio: prendetelo a qualunque cifra. Diventerà forte come Cristiano Ronaldo.

Le scommesse

Copyright GettyImages Copyright GettyImages L'esordio in prima squadra del giovanissimo Angel Gomes, nell'ultima giornata della Premier League 2016-17

Se invece desiderate scovare un talento cristallino che non ha ancora occupato le prime pagine dei giornali, le prossime righe saranno la vostra Bibbia. Avete mai pensato di acquistare calciatori come Kai Havertz, Lautaro Martinez, Wuilker Farinez, Carles Alena e Marcus Edwards? Avete mai dato uno sguardo ai profili di Angel Gomes, Christian Fruchtl, Jadon Sancho, Ryan Sessegnon e Marc Cucurella? Fatelo. Il loro potenziale non ve lo diciamo, li abbiamo apposta inseriti in ordine sparso. Altrimenti, vi toglieremmo il divertimento di vederli crescere.