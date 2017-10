Con queste parole Sarri ha concluso la conferenza stampa rientrando poi negli spogliatoi. Tra due settimane il match di ritorno al San Paolo sarà il vero banco di prova per il Napoli che dopo due sconfitte in tre partite giocate nel girone di Champions League, deve rialzare la testa e dimostrare a tutti la forza e la qualità espressa finora all'interno del confine nazionale.

Credo si debba suddividere la partita in due grandi spezzoni: i primi 35 minuti e successivi 55. Loro sono partiti con maggiore intensità rispetto a noi ma poi abbiamo trovato il modo di reagire e ci siamo ripresi alla grande. Meritavamo forse qualcosa in più, ma loro hanno chiuso benissimo gli spazi. È stata una bella partita. Abbiamo comunque dimostrato di poter competere a questi livelli.

Così Maurizio Sarri ha elogiato il lavoro di Guardiola e si è complimentato con gli avversari nonostante l'amara sconfitta. L'allenatore del Napoli è rientrato negli spogliatoi con un po' di amaro in bocca , visto come la sua squadra è riuscita a reagire dopo essere stata schiacciata e tramortita dal prorompente avvio di partita del Manchester City .

Sono una squadra straordinaria, sia tatticamente che fisicamente. Dal punto di vista tecnico hanno una qualità superiore a tantissime altre squadre. Anzi, credo possano competere tranquillamente con top club come Real Madrid e Barcellona. Se riusciranno a dare continuità alle loro prestazioni, possono tranquillamente vincere la Champions League .

Pochi minuti dopo il triplice fischio finale di Manchester City-Napoli, è stato Sarri ad esprimere la sua opinione sul Manchester City (e sulla sfida appena conclusasi) e sul collega Pep Guardiola, con il quale ha anche avuto l'occasione di parlare nel tunnel degli spogliatoi prima di presentarsi difronte alle telecamere dei giornalisti, assiepati in sala stampa e impazienti di poterlo interrogare con maggiore trnaquillità.

Nella conferenza stampa di presentazione del match, il tecnico spagnolo si era pubblicamente complimentato con il collega italiano per la meticolosità e la precisione con le quali riesce a preparare la sua squadra ad ogni singola partita e per il gioco espresso dal suo Napoli durante questo inizio di stagione.

