Il tecnico del Manchester City si dice orgoglioso della sua squadra per aver piegato i partenopei: "Non potevamo dominarli per 90 minuti. Non sono mica dei ragazzini..."

un'ora fa di Carlo Roscito

Il Manchester City piega 2-1 il Napoli nella terza partita della fase a gironi di Champions League. Decisivi i gol nel primo tempo di Sterling e Gabriel Jesus. Inutile ai fini del risultato, invece, il timbro su rigore nella ripresa di Diawara.

Anche perché, prima di quello del centrocampista guineano, c'era stato un altro penalty (al 38') fallito da Mertens, cecchino infallibile fino a questo momento dagli undici metri in campionato.

Josep Guardiola, intervistato a fine partita, si definisce orgoglioso dei suoi calciatori. Il motivo? Non hanno superato una squadra qualsiasi, bensì la capolista della Serie A, a punteggio pieno dopo la striscia senza intoppi delle prime otto giornate. E soprattutto, l'ex tecnico del Barcellona, non ci sta a sminuire la prestazione del suo Manchester City. Nonostante una ripresa meno convincente rispetto alla prima frazione di gara.

Risposta piccata al giornalista di Premium Sport. Nelle interviste post-partita Josep Guardiola rivendica in pieno la vittoria di Champions League sul Napoli. Altro che secondo tempo sotto tono:

Che orgoglio questa vittoria. Se contro il Napoli non giochi ad altissimi livelli, allora non puoi vincere. Sono felice perché conosco il valore dei nostri avversari e quindi so contro chi abbiamo vinto. Ci è mancato solo l'ultimo passaggio, ma la nostra è una grande vittoria nell'economia del passaggio del turno.

Eccolo, il passaggio stizzito di Guardiola. In Champions League non esistono partite semplici, figuriamoci contro il Napoli di Sarri. Soltanto elogi per i partenopei, sconfitti con onore dal Manchester City: