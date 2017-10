In Sud America sono sicuri: il giocatore ha già parlato con Fassone e Mirabelli e chiuderà la carriera in rossonero, prima di diventare dirigente. E spunta un post di De Jong...

di Paolo Gaetano Franzino

L'esperienza di Kakà negli Stati Uniti è terminata la scorsa domenica in occasione dell'ultima gara casalinga stagionale dell'Orlando City, persa di misura contro il Columbus Crew. In una recente intervista il brasiliano aveva svelato di pensare al ritiro dopo una carriera strabiliante che lo ha visto indossare maglie prestigiose come quelle di San Paolo, Real Madrid e Milan.

Già, il Milan. È la squadra a cui Kakà è rimasto più legato, con i rossoneri è diventato grande e successivamente si è rilanciato dopo l'opaca avventura in Liga. 270 presenze e 95 gol nella prima esperienza, dal 2003 al 2009; 9 reti in 37 gare nella stagione del ritorno, in Serie A, nel campionato 2013-14.

Non c'è due senza tre, si dice. Dal Brasile ne sono sicuri, la voce di calciomercato che gira nelle ultime ore piacerà ai più nostalgici: il vincitore del Pallone d'oro 2007 tornerà nuovamente al Milan per gli ultimi sei mesi della sua carriera, prima di appendere gli scarpini al chiodo ed entrare nell'organigramma dirigenziale o nello staff tecnico rossonero.

Calciomercato Milan: torna Kakà?

Copyright GettyImages Kakà in azione durante un Milan-Catania del 2013-14

Se confermata, si tratterebbe di una notizia clamorosa. Dal Sud America dicono che il calciatore abbia già intavolato i primi contatti con Fassone e Mirabelli, i quali al momento tacciono. Kakà potrebbe essere la soluzione a parametro zero dei problemi della squadra di Montella, a cui, in queste prime giornate di campionato, è palesemente mancato un calciatore guida. L'acquisto di Bonucci, il più importante dello scorsa sessione di calciomercato, in questo senso si sta rivelando fallimentare: chissà che i due dirigenti non trovino allora il bandolo della matassa pescando tra gli svincolati, con un gesto degno del miglior Adriano Galliani.

Il messaggio di De Jong

Copyright GettyImages Ricardo Kakà e Nigel De Jong ai tempi del Milan

C'è un post che fa ben sperare per il secondo ritorno del brasiliano. Lo ha pubblicato su Instagram Nigel De Jong, compagno di squadra di Kakà a Milano. Il messaggio per il numero 22, tradotto, fa più o meno così: “In bocca al lupo, sei il migliore. Auguri per il prossimo futuro”. A seguire due cerchi, uno di colore rosso e l'altro nero. Semplice coincidenza o indizio di calciomercato?