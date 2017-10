Cambia l'allenatore, cambiano le abitudini. Jupp Heynckes ha stabilito un nuovo codice etico e di comportamento all'interno dello spogliatoio bavarese.

59 minuti fa di Elmar Bergonzini

Si cambia, per avere risultati del tutto diversi e finalmente soddisfacenti. Il Bayern Monaco deve ripartire. Per farlo ha deciso di cambiare allenatore. Via Carlo Ancelotti, ritorna Jupp Heynckes. Sarà un traghettatore, o meglio, un aggiustatore. Deve riportare il sereno e creare delle basi solide sulle quali possa lavorare il prossimo tecnico.

Come prima cosa Heynckes ha deciso di dare spazio ai senatori, quelli che con Ancelotti non era contenti: contro il Friburgo hanno giocato dall’inizio Hummels, Boateng, Robben e Müller. Proprio i giocatori che meno erano in sintonia con Carletto. Viste le difficoltà di questo inizio di stagione però Bayern Monaco ha bisogno anche di altri aggiustamenti.

Non solo in campo: per rendere al meglio bisogna trovare la quadratura del cerchio anche fuori dal terreno di gioco. Altrimenti si rischia di andare in difficoltà come è successo negli ultimi mesi. Per questo da adesso a Monaco sono state stabilite delle regole ferree che nessuno può trasgredire. Senza alcuna eccezione.

Bayern Monaco, le nuove regole di Heynckes

La sconfitta del Borussia Dortmund dà fiducia. Il Bayern Monaco in Bundesliga è salito a -2 dalla vetta. Distanza non troppo allarmante. Si può recuperare. Serve però cambiare marcia e spingere sull’acceleratore: con Ancelotti i giocatori si lamentavano per le troppe libertà concesse. Vogliono sentirsi più col fiato sul collo. Per esempio erano autorizzati ad avere il cellulare anche nello spogliatoio, con Heynckes non è più così.

Non solo: con Ancelotti i ritardi non venivano sanzionati con particolare severità. Per Heynckes è una questione di rispetto reciproco. Chi sgarra dovrà pagare una multa salata. Ai giocatori viene inoltre chiesto di lasciare in ordine lo spogliatoio. Bisogna salutare ed essere cortesi con tutti: dalla donna delle pulizie al massaggiatore fino al giardiniere, tutti fanno parte della squadra, della famiglia. Da ora in poi, infine, al termine dell’allenamento si mangia tutti insieme. Serve a fare gruppo. Il Bayern Monaco cambia. E riparte da regole molto semplici per avere finalmente risultati soddisfacenti.