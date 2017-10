Il co-proprietario dei campani è euforico dopo la vittoria per 3-2 nel derby sull'Avellino: "Abbiamo grande carattere e non ci arrendiamo mai".

267 condivisioni 0 stelle

3 ore fa

Sarà stata l'euforia per il derby vinto 3-2 allo scadere, la gioia sfrenata per quei tre punti che possono rappresentare una svolta nella stagione della Salernitana. Fatto sta che Claudio Lotito, tra il serio e il faceto, si è lanciato in un accostamento quantomeno azzardato.

Ancora inebriato dal successo sull'Avellino nella nona giornata di Serie B e da quello della Lazio in casa della Juventus, il presidente dei biancocelesti e co-proprietario dei granata ha rilasciato queste dichiarazioni a La Città:

La Salernitana ha carattere da vendere, non si arrende mai. I ragazzi hanno gettato il cuore oltre l'ostacolo, trovando autostima e fiducia nei propri mezzi. Qualcuno mi guarda male quando dico che questo gruppo può giocare alla pari con chiunque. E chiunque vuol dire pure chi sta in vetta alla classifica. Il derby ne è stata la dimostrazione.

Lotito punta i playoff:

Se ripetiamo la prestazione fatta nel secondo tempo ad Avellino, perché no. Credo sia chiaro che poter battere chiunque vuol dire anche avere i mezzi per puntare in alto. Ma ovviamente tutto va dimostrato sul campo.

Ma dicevamo dell'accostamento azzardato, che ha come protagonista il man of the match del derby: Joseph Minala.

Minala è più forte di Higuain. Dalla stessa posizione (più o meno, ndr) ha segnato, mentre Higuain non ha calciato bene e ha permesso a Strakosha di parare.

Chiamasi euforia da derby vinto.

Classifica Serie B