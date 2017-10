La tempesta oceanica si è abbattuta ieri sull'isola irlandese colpendo duramente la città di Cork: distrutta e inagibile un'intera stand dello stadio locale.

1 condivisione 0 stelle

2 ore fa di Andrea Pettinello

Una città in ginocchio, un'intera tribuna dello stadio distrutta e il decisivo match di campionato contro il Derry City a rischio rinvio: sono queste le conseguenze del passaggio dell'attesissimo uragano Ophelia, abbattutosi ieri su Cork e su tutta l'isola irlandese. A farne le spese, come anticipato, è stato il Turner Cross, impianto sportivo che ospita le partite del Cork City.

La Derrynane Stand (in foto) è stata quella più colpita: il vento ha demolito il tetto e divelto alcuni dei pali in ferro che lA sostenevano, rendendo l'intero stadio inagibile. Una speciale commissione della FAI (la federazione calcistica irlandese) si è recata questa mattina a Cork per valutare le effettive condizioni dell'impianto e decidere se la sfida in programma questa sera possa svolgersi o meno.

Siamo ovviamente dispiaciuti per quanto accaduto, come siamo dispiaciuti di non poter quasi certamente giocare questa sera. Se saremo obbligati torneremo a Derry. L'importante è garantire la sicurezza di tutti, staff, giocatori e tifosi.

Queste le parole di Kenny Shiels, l'allenatore del Derry City, prossimo avversario del Cork City nel campionato irlandese.

Irlanda, Ophelia si scatena sulla città di Cork

A sole 3 partite dalla conclusione del campionato, il Cork City è stabile al primo posto in classifica con sei punti di vantaggio sui rivali del Dundalk (che vantano comunque una partita in più degli avversari). Nonostante siano pochissime la probabilità che i rossoneri, dopo aver dominato un intero campionato, si lascino scappare la vetta della classifica proprio quando tutto sembra ormai deciso, a spaventare sono le statistiche accumulate dagli uomini di Caulfield da tre mesi a questa parte: 2 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte nelle ultime 8 partite giocate.

Nello stesso periodo i rivali e contendenti al titolo del Dundalk hanno ottenuto 6 vittorie e 2 soli pareggi, recuperando la bellezza di 12 punti. Lo svantaggio accumulato nella prima parte di stagione però, sembra essere comunque irrecuperabile: pensare che il Cork City si faccia rimontare ulteriori sei punti sui nove in totale a disposizione, è un'ipotesi molto più che irreale.

Reminder that tonights game kick's off at the slightly earlier time of 7.20pm. Be sure to get down early. #CCFC84 pic.twitter.com/0M30eGb9YC — Cork City FC (@CorkCityFC) October 17, 2017

La serata di oggi sarebbe potuta essere quella decisiva per la conquista del campionato: in caso di vittoria il Cork City avrebbe ristabilito il vantaggio di 9 punti, sufficiente per assicurarsi il titolo di campioni. Al momento la società ha comunicato che la sfida contro il Derry City si giocherà regolarmente, ma il rinvio non è ancora escluso.