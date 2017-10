Champions League, tutti i risultati e le classifiche dei gruppi

Dilagano Liverpool e Spartak Mosca. 1-1 tra Tottenham e Real Madrid, pareggia anche il Borussia Dortmund

17 ott 2017

Apoel vs Borussia Dortmund 1-1 Feyenoord vs Shakhtar 1-2 Manchester City vs Napoli 2-1 Maribor vs Liverpool 0-7 Monaco vs Besiktas 1-2 Lipsia vs Porto 3-2 Real Madrid vs Tottenham 1-1 Spartak Mosca vs Siviglia 5-1 Le classifiche dei gruppi di Champions League

