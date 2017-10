De Bruyne sotto pressione, Guardiola sceglie di toglierlo dai riflettori a modo suo: "Nessuno può essere paragonato a Messi". Con buona pace del centrocampista belga

un'ora fa di Luca Capriotti

Guardiola toglie dal cerchio magico dei riflettori il suo giocatore più esposto mediaticamente, Kevin De Bruyne. Il suo Manchester City macina gioco e risultati, ora deve ospitare il Napoli di Sarri, altra squadra che sta facendo stra-bene, 8 vittorie su 8, capace di distanziare la Juventus di ben 5 lunghezze.

Il successo del Manchester City, secondo la maggior parte degli opinionisti britannici, si basa largamente sulle giocate e la qualità di De Bruyne. Il belga, secondo il Daily Mail, è un "giocatore totale" (una specie di figlio diletto del "calcio totale"), in Inghilterra ne tessono le lodi: "l'ispirazione dietro la maggior parte delle azioni", chiosa pomposo il Guardian.

Il successo del Manchester City contro Sarri e il suo Napoli, maestoso in Serie A, dipenderà molto probabilmente da quanto effettivamente De Bruyne sarà ispirato. Il suo calcio in effetti, è passato da una fase decisamente poetica, figlia di un estro spesso estemporaneo, anche se magnifico, ad una continuità che Guardiola ha saputo suscitare. Ma il catalano è un osservatore attento di calcio, e sceglie un approccio diverso in conferenza stampa. Sceglie di mettergli davanti il sole, Leo Messi, semplicemente "non paragonabile".

Guardiola su De Bruyne: "Solo Messi è il migliore, ma lui è uno dei migliori"

Forse per togliergli la luce da dosso, Guardiola tira fuori in conferenza stampa il sole di Messi. E il paragone continuo con il suo passato al Barcellona, che nella filosofia e mentalità di Guardiola sembra essere lontana anni luce, stavolta gli torna utile. E confrontarsi con il suo passato significa confrontarsi con Leo Messi. Ma certi livelli sono già riempiti da una sola, immensa figura calcistica, in certi cieli può brillare solo una stella:

Vorrei che tutti i miei giocatori potessero raggiungere il livello di Messi, avremmo vinto molte partite, ma non metterò quella pressione su De Bruyne, è un grande giocatore e mostra sempre un sacco di umiltà, ma nessun confronto è possibile con Messi, è di un altro livello

Una comunicazione decisa: signori miei, mettete tutte le pressioni che volete, ma non quella di essere come Messi. La stessa pressione, soverchiante, che è stata caricata sulle spalle di Dybala, in Italia. E Guardiola sa quanto può essere decisiva in senso negativo. Il livello di gioco di De Bruyne è alto, altissimo, spesso raffinato, e si sposa alla perfezione con la macchina da guerra che l'allenatore ex Bayern ha messo su.

In questa stagione il belga ha una percentuale di passaggi riusciti alta, altissima: 85%, con 26 occasioni create, 555 passaggi in 671 minuti giocati. Non solo: Pep si dilunga molto a parlare del Napoli di Sarri, come se volesse scacciare di nuovo ogni possibile discorso alternativo, come se non dovesse interessare lo zoom con cui tutti i media inquadrano De Bruyne:

Mi insegna molto ogni volta che vedo la sua squadra, abbiamo bisogno del sostegno dei nostri tifosi per misurarci con il Napoli, è una grande squadra. Fanno molte cose e la maggior parte perfette, non verranno ad aspettare ma premeranno, sono dinamici e precisi in spazi ridotti e hanno molta qualità. Se il presidente di Napoli vuole che io dica che loro sono un disastro, lo dirò

Chiude con un sorriso bonario, Guardiola, una concessione a De Laurentiis. Tutto, purché sulle spalle di un giocatore chiave pesi tutto l'insostenibile leggerezza dell'attenzione mediatica. Tutto, perché continui a girare e far girare il City, esattamente come sta facendo.