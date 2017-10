Secondo Mundo Deportivo gli scout blaugrana avrebbero monitorato il difensore del Napoli contro i giallorossi all'Olimpico: a fine stagione l'offerta a De Laurentiis...

33 minuti fa di Carlo Roscito

Quando la ricerca di un difensore di alto livello si sposa con un... difensore di alto livello. Il Napoli espugna l'Olimpico sotto gli occhi attenti del Barcellona: secondo Mundo Deportivo alcuni emissari blaugrana avrebbero seguito direttamente allo stadio la partita dei partenopei con la Roma per monitorare da vicino Kalidou Koulibaly.

Il senegalese è l'obiettivo numero del Barcellona, il rinforzo scelto per rinforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione. Il motivo? Possiede le caratteristiche giuste per una squadra del genere, abituata a giocare con una linea difensiva alta (spesso altissima).

La velocità di Koulibaly potrebbe fare la differenza. Ecco perché, nonostante adesso il calciomercato sia naturalmente chiuso, il club catalano continua a seguirlo con costanza, di partita in partita. In estate, sempre secondo l'autorevole testata spagnola, sarebbe pronta un'offerta di circa 60 milioni di euro. Basteranno a convincere Aurelio De Laurentiis a cedere il suo gioiello difensivo?

Kalidou Koulibaly, 26 anni, in un contrasto con Nainggolan durante Roma-Napoli

Il retroscena risale alla partita di sabato sera, all'anticipo serale dell'ottava giornata di campionato. E forse, dopo aver appreso la notizia che arriva direttamente dalla Spagna, ai tifosi del Napoli farà meno piacere la prestazione-super di Koulibaly contro la Roma. Un muro che, insieme a Reina (un altro tra i migliori in campo), è riuscito a respingere gli assalti di Dzeko e compagni.

Su Koulibaly restano tanti club, non solo il Barcellona. Sarà un nome caldo della prossima estate di calciomercato. Non della sessione invernale, perché la squadra di Sarri - al comando della classifica a punteggio pieno e quindi in lotta per lo scudetto - non può perdere strada facendo un pezzo del genere. Blindato a Napoli almeno fino al termine della stagione, insomma.

Sono felice dirvi che ho rinnovato con il SSC NAPOLI fino al 2021! 💪🏾💪🏾

Ringrazio tutti per la… https://t.co/sOiqCmovZi — Koulibaly Kalidou (@kkoulibaly26) September 19, 2016

Poi si vedrà e verranno valutate le offerte. Quella del Barcellona, intorno ai 60 milioni di euro, e quelle degli altri club interessati, soprattutto in Premier League. Pochi mesi fa, a calciomercato aperto, ci aveva provato il Chelsea di Antonio Conte: 40 milioni rifiutati da De Laurentiis. Pochi per abbattere le resistenze del patron partenopeo. Koulibaly, arrivato dal Genk nel 2014, ha rinnovato e prolungato un anno fa fino al 2021. La scadenza contrattuale, insomma, gioca tutta in favore del Napoli.