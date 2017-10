Non è la prima volta che Sinisa Mihajlovic viene insultato nel corso di una partita. E la speranza che sia l'ultima viene disattesa puntualmente. Come successo all'Ezio Scida nel match tra Crotone e Torino terminato 2-2.

Mihajlovic è stato ripetutamente apostrofato "zingaro e serbo di me**a" dal pubblico di casa. In conferenza stampa ha commentato così l'accaduto:

Ho sentito i cori, è impossibile non sentirtli. Mi dispiace perché porto rispetto e chiedo rispetto. In questo modo offendono un popolo intero, ma questa è l'ignoranza dell'Italia. Sono pochi quelli che hanno le pa**e di dirmelo in faccia. Mi dispiace per la società del Crotone che deve pagare per alcuni cretini.