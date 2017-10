Il centravanti della Lazio, con la doppietta alla Juventus, aggancia Messi al quarto posto nella graduatoria: entrambi sono a 22 punti.

2 ore fa di Marco Ercole

La doppietta di Ciro Immobile alla Juventus, decisiva per la storica vittoria della Lazio all'Allianz Stadium, ha permesso all'attaccante biancoceleste di superare Dybala (che si è fatto parare un calcio di rigore da Strakosha all'ultimo secondo) e salire in vetta alla classifica marcatori della Serie A.

Guardando un po' più oltre i confini italiani, però, le due reti del nazionale azzurro sono valse anche un altro particolare riconoscimento, quello di agganciare un altro argentino, un certo Leo Messi, nella Classifica Scarpa d'Oro.

Già, perché la Pulce non è andata a segno nel pareggio 1-1 con l'Atlético Madrid, rimanendo così ferma a quota 11 in Liga, stesso numero di gol di Immobile in Serie A. Considerato che nella Classifica Scarpa d'Oro il coefficiente per i campionati spagnoli e italiani è il medesimo (x2.0), i due sono così a pari punti al quarto posto in graduatoria. Grande balzo in avanti di Mauro Icardi, che dopo la tripletta rifilata al Milan nel derby è salito a quota 9 gol.

Classifica Scarpa d'Oro

Radamel Falcao, al secondo posto nella Classifica Scarpa d'Oro

In cima alla Classifica Scarpa d'Oro troviamo sempre Albert Prosa del FCI Tallinn, in Estonia, che guida con i suoi 27 punti, frutto di altrettanti gol (nel campionato estone il coefficiente è x1.0). Lo incalza, in seconda posizione, il colombiano Radamel Falcao del Monaco, grazie ai 12 gol segnati in Ligue 1 e conseguenti 24 punti.

Completa il podio momentaneo infine Rauno Sappinen, anche lui direttamente dal campionato estone, con le sue 23 reti realizzate per il Flora Tallinn. Ecco la classifica: