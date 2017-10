La rivelazione di Gerard Houllier, ex tecnico dei Reds: "Potevamo acquistarlo, voleva un ingaggio troppo alto e quindi al suo posto arrivò Kewell". E poi il Manchester...

3 ore fa di Carlo Roscito

Storie che potevano essere e non sono state. Meglio così, per tutti: Cristiano Ronaldo difficilmente avrebbe fatto meglio nel corso della sua gloriosa carriera. Meglio così, per tutti. Tranne che per i tifosi del Liverpool: il fenomeno portoghese era stato a un passo prima del trasferimento al Manchester United.

La rivelazione è di Gerard Houllier, ex tecnico dei Reds per sei anni, dal 1998 al 2004: "Potevamo acquistarlo, ma aveva chiesto troppo di ingaggio. Avevamo paura per gli equilibri all'interno dello spogliatoio...", il succo delle sue parole.

Chissà cosa avrebbe significato vedere Cristiano Ronaldo segnare e far sognare all'Anfield Road. Chissà come la prenderanno i sostenitori del Liverpool. CR7 venne acquistato nel 2003 dal Manchester United dopo un'amichevole contro lo Sporting Lisbona. Furono gli stessi calciatori di Sir Alex Ferguson a convincerlo della bontà dell'operazione di calciomercato. Mai consiglio fu più prezioso. Evidentemente a Liverpool non successe proprio la stessa cosa...

Cristiano Ronaldo, 32 anni, esulta dopo il gol decisivo contro il Getafe

Gerard Houllier racconta la dinamica dell'affare di calciomercato saltato. A Liverpool, 4 Palloni d'Oro dopo, si staranno sicuramente mangiando le mani:

L'ho visto nel torneo di Tolone Under 21, siamo andati lì per lui, ma non abbiamo voluto accontentarlo sull'ingaggio che voleva. Ho accettato di non rompere gli equilibri nella struttura dei salari della rosa, ho pensato che avrebbe causato dei grossi problemi all'interno del nostro spogliatoio.



Gerard Houllier, 70 anni, ha allenato il Liverpool dal 1998 al 2004

Ammissione di colpa, quella di Houllier. Al posto di Cristiano Ronaldo (decisivo nell'ultima vittoria del Real con il Getafe), venne acquistato Harold Kewell, una trattativa di calciomercato compromessa poi in campo da un infortunio grave dell'australiano: