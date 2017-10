Il portiere del Persela Lamongan, Choirul Huda, è deceduto in ospedale dopo uno scontro di gioco con un compagno di squadra. Aveva 38 anni.

0 condivisioni 0 stelle

3 ore fa

Il calcio indonesiano piange la tragica scomparsa del portiere del Persela Lamongan, Choirul Huda, deceduto in ospedale dopo un scontro di gioco con il compagno di squadra Ramon Rodrigues durante il match di massima divisione contro il Semen Padang.

Correva il 45', il 38enne estremo difensore ha perso conoscenza a seguito dell'impatto con Ramon Rodrigues. I soccorsi sono stati immediati, il giocatore è stato portato subito in ospedale sotto lo sguardo incredulo dei compagni.

Un'ora dopo la tragica notizia: Choirul Huda non ce l'ha fatta, fatale gli è stata la "forte collisione alla testa e dietro il collo". Huda era una vera e propria bandiera del Persela, non c'è altro club in cui ha militato in carriera.