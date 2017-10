Sia il Borussia Dortmund che la Juventus hanno perso in casa dopo 41 risultati utili. Entrambe erano in vantaggio, entrambe hanno avuto un rigore a favore...

un'ora fa di Elmar Bergonzini

C’è una cosa che può forse rincuorare i tifosi della Juventus dopo la sconfitta di ieri contro la Lazio. Perché la partita non si è disputata allo Stadium bensì a Dortmund, nell’impianto del club giallonero. Strakosha, in pratica, ha parato il rigore di Dybala sotto la Gelbe Wand, la curva più famosa al mondo.

Perché? Basta guardare il tabellino della partita e tutto è più chiaro: la Juventus ieri ha di fatto perso in casa dopo una serie di imbattibilità che durava da 41 turni (38 vittorie e 3 pareggi per l’esattezza). L’ultima confitta dei bianconeri è quella dell’agosto 2015, inflitta dall’Udinese.

Curiosamente anche il Borussia Dortmund ieri, in contemporanea con la Juve, ha perso in casa contro il Lipsia dopo aver fatto punti nel proprio stadio in Bundesliga per 41 partite di fila (ultima sconfitta 4 aprile 2015, 0-1 col Bayern). Ma i punti di contatto fra le gare di Bundesliga e Serie A non finiscono qua.

Juventus-Lazio come Dortmund-Lipsia: quante cose in comune

Ieri la Juventus si è ritrovata momentaneamente in vantaggio per 1-0. Il gol lo aveva segnato Douglas Costa (ex Bundesliga…). E il Borussia Dortmund? Esatto, avete indovinato. I gialloneri erano in vantaggio per 1-0 con il gol di Aubameyang (ex Serie A…). Entrambe sono poi però state battute di un gol.

E non è ancora finita: nella partita di Serie A fra Juventus e Lazio sono stati assegnati due rigori, uno per squadra. Il secondo, quello per i padroni di casa, in entrambi i casi è stato fischiato dopo che l’arbitro aveva rivisto le immagini utilizzando la Var. Anche le squadre di trasferta, vale a dire Lazio e Lipsia, hanno ricevuto (ed entrambe segnato) un rigore a proprio favore. Insomma, Borussia Dortmund-Lipsia è stata la fotocopia di Juventus-Lazio. I bianconeri quindi possono dire di non aver perso in casa. Oppure no?