I partenopei sono l'unica squadra d'Europa a punteggio pieno. E se la prolificità offensiva è ormai un marchio di fabbrica, la difesa è diventata ermetica.

15 minuti fa di Daniele Minuti

Dopo anni in cui ha messo in mostra un gioco bellissimo ma senza mai trovare grande continuità, il Napoli di questo inizio di stagione sembra finalmente essere diventato una squadra consapevole della sua forza e quindi pronta a vincere in Serie A.

La formazione partenopea, tranne lo scivolone di Champions League contro lo Shaktar Donetsk, ha vinto tutte le partite che ha giocato da fine agosto e sembra aver acquisito la sicurezza di cui avevano bisogno per rendere il bel gioco funzionale al risultato finale.

Il Napoli viaggia con numeri da record in Serie A e anche se siamo soltanto all'inizio della stagione, il vantaggio di 5 punti sulla Juventus è già indicativo su quanto questo campionato sarà decisamente più equilibrato rispetto a quelli degli ultimi anni.

I numeri del Napoli di Sarri

Dopo questo week-end, il Napoli è rimasta l'unica squadra in Europa a punteggio pieno in campionato: sia il Paris Saint-Germain che il Barcellona hanno pareggiato una volta, rispettivamente contro Montpellier e Atletico Madrid, dopo aver vinto tutte le partite precedenti. Anche il prossimo avversario di Champions League dei partenopei, il Manchester City, è in testa alla classifica senza aver mai perso, ma non è a punteggio pieno per via del pareggio contro l'Everton della seconda giornata.

I numeri dei partenopei in questo scorcio di Serie A sono impressionanti: 24 punti in 8 giornate, 26 gol segnati (secondo miglior attacco in Europa dietro solo al Manchester City di Guardiola), ma soprattutto 5 reti subite, a dimostrazione che è stato sistemato il vero problema della scorsa stagione, cioè la fase difensiva, concedendo solamente 13 tiri nello specchio ai suoi avversari.

Nell'anno solare il Napoli ha conquistato ben 75 punti e ha una serie aperta di 13 vittorie consecutive in campionato, in cui non perde da 20 partite, entrambe strisce che costituiscono un record nella storia della società. Ora il vero test per Sarri e la sua squadra sarà quello di non perdere questa continuità per tutta la durata della stagione. Se dovessero riuscirci, i partenopei potrebbero davvero essere la squadra che riuscirà a detronizzare la Juventus.