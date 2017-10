Il portiere avrebbe attaccato il suo compagno di Nazionale, accusandolo di aver cercato il contatto sul rigore che ha dato ai biancocelesti il 2-1.

5 ore fa di Daniele Minuti

Quella fra Juventus e Lazio è stata sicuramente la partita di Ciro Immobile. L'attaccante della Nazionale italiana ha segnato la seconda doppietta in poco più di due mesi alla sua ex squadra, condannandola alla prima sconfitta in casa dopo ben 41 partite.

E proprio come è successo in occasione dei primi due gol rifilati alla Vecchia Signora, nella Supercoppa italiana giocata il 13 agosto, il centravanti della Lazio si è conquistato e ha poi trasformato un rigore, battendo Gianluigi Buffon e portando la sua squadra al secondo posto in Serie A, agganciando proprio la Vecchia Signora a 19 punti.

Nell'episodio che ha portato al tiro dal dischetto, pare che fra Immobile e il portiere della Juventus ci sia stato un piccolo battibecco, con Tuttosport che rivela come il capitano dei bianconeri e della Nazionale avrebbe accusato l'attaccante di Torre Annunziata di aver cercato il fallo.

Immobile calcia il rigore del 2-1

Serie A: durante Juventus-Lazio, Buffon contro Immobile: "Hai fatto il furbo"

Al nono minuto della ripresa, sul risultato di 1-1, Milinkovic-Savic ha trovato Immobile che si è presentato solo davanti a Buffon: il contatto fra i due compagni di Nazionale porta l'arbitro a fischiare il calcio di rigore fra le proteste dei bianconeri, in particolare del capitano della Juventus che fa segno di non aver fatto fallo e protesta con Mazzoleni.

Subito dopo, Buffon sarebbe andato a cercare il giocatore della Lazio dicendogli "Ciro, hai fatto il furbo come in Supercoppa", frase a cui il centravanti avrebbe risposto semplicemente con un sorriso, prima di battere il portiere segnando il suo undicesimo gol in Serie A.

L'estremo difensore ha accusato Immobile di aver cercato il contatto, che però dal replay pare evidente e che comunque ha ricevuto il "silent check" da parte del VAR. Ora i due amici e compagni nell'Italia potranno chiarirsi durante la prossima pausa della Serie A per i playoff Mondiali, ma intanto Immobile in stagione ha già segnato 4 reti a Buffon. E manca ancora il ritorno in campionato.