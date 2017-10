Si è sbloccato, Cristiano Ronaldo , ha messo il primo timbro in questa Liga nel derby vinto 2-1 dal Real Madrid sul campo del Getafe. Ma prima di segnare il gol vittoria, il portoghese aveva sprecato un'occasione clamorosa a pochi centimetri dalla porta. Un errore che però non ha lasciato il segno, CR7 è tornato a esultare e a fare quello che gli riesce meglio: i gol.

