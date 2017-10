La 9a giornata sarà condizionata dagli impegni delle squadre impegnate in Europa: i nerazzurri sognano lo scherzetto a Sarri.

38 minuti fa di Marco Ercole

Non sarà pieno di fuochi d’artificio come quello appena concluso, ma il prossimo turno Serie A è pronto a regalare comunque sfide importanti, distribuite in due giorni intensi e caratterizzati dalle fatiche delle squadre impegnate nel corso della settimana nelle Coppe europee.

Il prossimo turno Serie A sarà particolarmente proibitivo proprio per loro: il Napoli e la Roma, ad esempio, che saranno reduci dalle delicate trasferte in Inghilterra, rispettivamente con Manchester City e Chelsea.

La Juventus resterà invece a Torino, dove ospiterà lo Sporting Lisbona nello Stadium violato dalla Lazio nell’ultima giornata di Serie A: proprio i biancocelesti giovedì saranno di scena in Francia, per la sfida con il Nizza in Europa League. Lo stesso giorno giocheranno ovviamente anche Atalanta e Milan, impegnate nei turni casalinghi rispettivamente con Apollon e Aek.

Prossimo turno Serie A: gli anticipi

Il prossimo turno Serie A si apre come di consueto di sabato, con l’anticipo di Marassi alle 18 tra Sampdoria e Crotone, fresche di due belle vittorie nell’ultima giornata.

La sera troviamo già il piatto forte, quello che andrà in scena alle 20.45 tra il Napoli primo in classifica e l’Inter di Luciano Spalletti.

Uno scontro al vertice, con i nerazzurri che proveranno a sfruttare l’assenza di impegni europei per provare l’impresa al San Paolo. Il Napoli di Sarri però non vuole mollare niente, a maggior ragione adesso, dopo la “mini fuga” avviata con la vittoria all’Olimpico contro la Roma.

Tutte le partite della domenica

La domenica di Serie A si apre con il lunch match delle 12.30, il derby di Verona tra Chievo ed Hellas. Alle 15 il programma prevede le sfide tra Atalanta e Genoa, Benevento e Fiorentina, Milan e Genoa, Spal e Sassuolo e, soprattutto, quella a Torino tra la squadra di Mihajlovic e la Roma, entrambe reduci da due brutte sconfitte nell’ottava giornata di campionato.

Alle 18 è invece il turno della Juventus, che dopo aver ottenuto un solo punto negli ultimi due turni di Serie A è chiamata a una pronta risposta in casa dell’Udinese.

Conclude la nona giornata di campionato il posticipo delle 20.45, quello tra la Lazio e il Cagliari allo Stadio Olimpico. I biancocelesti di Simone Inzaghi sono una delle squadre più in forma del campionato, i sardi invece sono pericolosamente fermi a 6 punti in classifica dopo la sconfitta casalinga con il Genoa.