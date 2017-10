Il sito footyheadlines.com ha svelato alcuni kit ufficiali delle nazionali targate Adidas che parteciperanno ai Mondiali del prossimo giugno.

5 ore fa di Andrea Pettinello

In attesa che gli spareggi del prossimo mese rivelino le ultime partecipanti, sul web sono comparse in anteprima ben cinque divise delle nazionali che prenderanno parte ai Mondiali di Russia 2018. I kit saranno disponibili per l'acquisto soltanto da metà novembre, nel frattempo i tifosi potranno scegliere con attenzione i loro preferiti.

Argentina, Messico, Colombia, Russia e Germania: sono queste le 5 nazionali targate Adidas e le cui divise sono state spoilerate nelle ultime ore. Messi e compagni vestiranno con i classici colori bianco e azzurri, con un kit che ricalcherà la forma e il design di quello del 1993. Stesso discorso per la selezione messicana che il prossimo giugno vestirà in maniera simile ai Mondiali del 1994.

Grande ambizione invece per la Germania, che arriva a Russia 2018 da campione in carica e da grande favorita. La divisa tedesca ricorderà quella dei vittoriosi Mondiali di Italia 90: un modo in più per caricare i giocatori in vista del torneo che potrebbe regalare loro la quinta gioia iridata e che li porterebbe in cima alla classifica delle nazionali più vincenti di sempre insieme al Brasile.

Oltre alle 3 nazionali già citate, sono state rivelate anche le divise di Colombia e Russia, due outsider che però avranno senza dubbio la possibilità di stupire. I padroni di casa non rientrano in alcun modo tra le favorite per la vittoria finale, ma come siamo stati abituati a vedere negli ultimi anni la nazionale che ospita il torneo spesso riesce ad avanzare nella competizione e a mettere in seria difficoltà anche chi vanta una rosa di una qualità superiore.

Tra poco meno di un mese invece si svolgeranno gli spareggi per completare il tabellone principale di Russia 2018: tra le squadre interessate ci sarà anche l'Italia di Ventura, che dopo il 2° posto ottenuto nel girone alle spalle dell'irraggiungibile Spagna, sfiderà una tra Svezia, Grecia, Danimarca, Irlanda del Nord e Irlanda per conquistarsi l'ultimo e decisivo pass per accedere alla competizione.

Il calcio d'inizio dei Mondiali di Russia 2018 è previsto per il 14 giugno prossimo, mentre la finale è programmata venerdì 15 luglio.