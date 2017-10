Il centrale catalano preso di mira da tutto lo stadio durante la partita tra Atletico Madrid e Barcellona.

0 condivisioni 0 stelle

9 minuti fa di Marco Ercole

Di questi tempi, in Spagna, diventa davvero complicato scindere la politica da qualsiasi altra sfera della vita pubblica. Non fa eccezione ovviamente (e soprattutto) il calcio, in particolare il Barcellona, principale esponente nel mondo del pallone del movimento indipendentista della Catalogna. L'emblema di tutto questo è certamente Gerard Piqué, con i suoi Tweet e le sue parole in favore del referendum e degli ideali che lo hanno mosso.

E considerando che già di per sé, per il suo carattere forte e la sua completa identificazione con il suo club, Piqué non è che sia tra i giocatori più simpatici alle squadre avversarie del Barcellona, è normale che in certi contesti sia lui il bersaglio del resto degli spagnoli, contrari all'indipendenza della Catalogna.

Se prima, quindi, il difensore del Barça aveva giustificato i fischi nei suoi confronti dicendo che si trattava sempre di sostenitori del Real Madrid, stavolta dovrà rivedere un po' i suoi calcoli, perché - poco ma sicuro - al Wanda Metropolitano non era presente nemmeno un simpatizzante delle Merengues. E la partita tra Atletico Madrid e Barcellona è entrata sicuramente almeno nella Top 3 delle sfide che hanno riservato una contestazione a Piqué.

150 Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-2

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-3

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-4

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-5

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-6

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-7

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-8

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-9

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-10

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-11

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-12

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-13

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-14

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-15

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-16

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-17

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-18

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-19

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-20

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-21

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-22

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-23

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-24

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-25

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-26

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-27

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-28

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-29

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-30

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-31

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-32

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-33

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-34

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-35

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-36

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-37

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-38

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-39

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-40

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-41

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-42

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-43

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-44

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-45

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-46

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-47

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-48

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-49

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-50

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-51

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-52

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-53

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-54

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-55

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-56

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-57

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-58

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-59

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-60

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-61

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-62

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-63

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-64

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-65

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-66

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-67

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-68

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-69

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-70

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-71

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-72

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-73

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-74

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-75

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-76

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-77

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-78

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-79

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-80

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-81

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-82

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-83

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-84

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-85

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-86

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-87

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-88

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-89

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-90

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-91

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-92

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-93

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-94

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-95

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-96

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-97

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-98

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-99

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-100

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-101

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-102

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-103

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-104

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-105

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-106

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-107

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-108

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-109

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-110

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-111

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-112

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-113

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-114

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-115

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-116

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-117

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-118

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-119

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-120

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-121

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-122

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-123

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-124

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-125

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-126

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-127

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-128

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-129

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-130

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-131

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-132

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-133

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-134

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-135

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-136

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-137

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-138

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-139

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-140

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-141

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-142

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-143

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-144

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-145

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-146

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-147

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-148

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-149

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-150

Facebook Twitter Pinterest Atlético de Madrid v Barcelona - Liga 2017/2018-foto-151

Chiudi 1 di 150

Atletico Madrid vs Barcellona, fischi a Piqué

Piqué è stato fischiato al momento del suo arrivo al Wanda Metropolitano, durante il riscaldamento e l'annuncio del suo nome da parte dello speaker. Tutto questo ancor prima dell'inizio di partita tra Atletico Madrid e Barcellona. Una volta cominciata, poi, a ogni tocco di palla del difensore, tutto lo stadio faceva partire la contestazione nei suoi confronti.

Non è finita, perché per l'occasione il Wanda Metropolitano è stato addobbato dai tifosi dell'Atletico Madrid con un numero decisamente maggiore del solito di bandiere spagnole.

No, questa volta la rivalità tra Real Madrid e Barcellona non c'entra assolutamente niente. Eppure sembrava che con la qualificazione della Spagna come prima del girone la situazione di Piqué in Spagna fosse stata ricondotta alla calma: il trattamento che gli è stato riservato nella capitale spagnola (questa volta dai tifosi dell'Atletico Madrid), dimostra che di questo argomento ci sarà ancora da parlare per molto altro tempo.