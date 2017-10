L'attaccante congolese segna al 9' e al 20', Stuani riapre la partita al 40' ma il risultato non cambia fino al triple fischio: il Sottomarino Giallo fa bottino pieno e sale a quota 13 punti.

