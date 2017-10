La Lazio espugna l'Allianz Stadium, la squadra di Sarri l'Olimpico e prova ad allungare sulle inseguitrici.

7 ore fa di Marco Ercole

In attesa del derby di Milano in programma nel posticipo di questa sera alle ore 20.45, il Napoli di Sarri può godersi la mini-fuga in vetta alla classifica Serie A e tifare il Milan comodamente seduto davanti alla televisione. La squadra partenopea ha infatti fatto il suo dovere in uno dei due anticipi del sabato, espugnando lo stadio Olimpico e battendo la Roma 1-0, con il primo gol di Lorenzo Insigne ai giallorossi.

Una rete pesantissima, perché poche ore prima una sempre più sorprendente Lazio di Simone Inzaghi è riuscita a vincere all'Allianz Stadium, un'impresa che in passato era riuscita solo ad altre tre squadre in campionato (Sampdoria, Inter e Udinese). Tre punti importantissimi, che lanciano la Lazio ai vertici della classifica Serie A, proprio a pari punti con i bianconeri di Allegri.

Subito dietro bel passo in avanti di Sampdoria e Bologna, che si posizionano al sesto posto, subito dietro la Roma (che però deve ancora recuperare la partita con il Genoa): i blucerchiati vincono 3-1 in rimonta sull'Atalanta, il Bologna fa suo il derby con la Spal, piegata 2-1. Bella vittoria in trasferta per il Genoa di Juric, che espugna 3-2 Cagliari nonostante il gol dell'ex di Pavoletti. Pareggio in extremis a Crotone del Torino, orfano del "Gallo" Belotti: ci pensa De Silvestri a pochi secondi dal triplice fischio a portare il risultato sul 2-2 finale. I granata salgono a quota 13 in classifica Serie A, solamente tre punti sopra la Fiorentina, che nel lunch match con l'Udinese è riuscita ad avere la meglio grazie alla doppietta dell'ex Thereau. Unico 0-0 di giornata, invece, quello a Reggio Emilia tra Sassuolo e Chievo. Lunedì sera, infine, chiudono il programma Verona e Benevento.