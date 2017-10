L'indiscrezione arriva da Paolo Condò che rivela come i partenopei potrebbero anticipare l'arrivo del classe '91, mandando il polacco in Veneto per ristabilirsi.

un'ora fa di Daniele Minuti

L'unica nota negativa nello strepitoso inizio di stagione del Napoli è il nuovo infortunio patito da Arkadiusz Milik, che lo scorso 23 settembre ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro durante la partita di campionato in casa della SPAL.

Il grande colpo del calciomercato partenopeo dell'anno scorso aveva subito lo stesso infortunio al ginocchio sinistro circa 12 mesi fa e, nonostante il ritorno sul campo in tempi relativamente brevi, non ha più trovato continuità, complice l'esplosione di Mertens nel ruolo di centravanti.

Il nuovo stop di Milik ha complicato non poco i piani di Sarri, che in questa annata pensava di poter contare sull'attaccante polacco, in modo da dare respiro ai titolarissimi del suo tridente. Ma la soluzione a questo problema potrebbe essere un giocatore che è già diventato di proprietà del Napoli nel calciomercato estivo: Roberto Inglese.

Milik potrebbe lasciare il Napoli a gennaio

L'indiscrezione arriva da Paolo Condò, che in diretta su Sky Sport ha svelato l'idea del Napoli di anticipare a gennaio l'arrivo di Inglese in Campania, che era inizialmente fissato per il giugno del 2018. L'attaccante dei clivensi è stato acquistato questa estate per la cifra di 10 milioni di euro più 2 di bonus, ma è rimasto in prestito al Chievo.

Il giornalista ha inoltre rivelato che nelle intenzioni della dirigenza partenopea ci sarebbe anche quella di mandare Milik in prestito ai clivensi per permettergli di riprendersi senza che si ripeta lo scenario dell'anno scorso, cioè quello di vederlo in panchina nei mesi successivi al suo rientro dato che Mertens è ancora insostituibile e Inglese sarebbe subito pronto per giocare.

L'arrivo di Inglese durante la finestra di calciomercato invernale era un'ipotesi circolata già settimane fa, appena saputa l'entità dell'infortunio di Milik. Ora si è aggiunta anche la prospettiva di vedere l'ex giocatore dell'Ajax al Chievo, dove avrebbe tempo di rimettersi in sesto senza fretta, in modo da poter poi tornare a Napoli finalmente in buone condizioni fisiche.