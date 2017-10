UFC, Dana White esclude McGregor in WWE

Il chairman UFC esclude il passaggio nel wrestling di Notorious e mostra i messaggi con Vince McMahon. L'ex campionessa invece è a un passo.

Ha creato molte discussioni, l'indiscrezione della versione irlandese del Sun, riguardo un futuro prossimo di Conor McGregor in WWE. Secondo il tabloid britannico il campione UFC, fresco del suo incontro di pugilato plurimilionario con Floyd Mayweather, avrebbe intavolato dei discorsi con Vince McMahon nell'ottica di una sua partecipazione a Wrestlemania 34, in programma il prossimo aprile.

Così almeno si leggeva sul Sun, con tanto di fonte anonima che spiegava nel dettaglio quali fossero i programmi di Notorious. La notizia ha fatto immediatamente il giro del web, tanto da portare il chairman dell'UFC, Dana White, ad affrontare l'argomento in diretta televisiva.

L'esclusiva del Sun parlava di un McGregor appassionato del wrestling, dal quale avrebbe preso spunti pure nella creazione del suo personaggio, studiando quelli di Rick Flair e The Rock. Per questo avrebbe scelto di accettare (dopo numerosi tentativi precedenti non andati a buon fine) il corteggiamento della WWE, che gli avrebbe proposto di partecipare, o direttamente o con un semplice cameo, alla prossima edizione dell'evento dell'anno.

Secondo quanto spiegato dal boss UFC Dana White, però, la notizia del Sun è priva di fondamento. E per testimoniarlo, ha mostrato in diretta tv, durante la trasmissione Good Day New York di cui era ospite, lo scambio di messaggi che ha aveva avuto poco prima con Vince McMahon, proprietario della WWE:

Non è vero. Non è assolutamente vero. Ho letteralmente appena scambiato dei messaggi con Vince McMahon, proprio cinque minuti fa.

E quando gli hanno chiesto quale fosse stata la risposta del proprietario della World Wrestling Entertainment, Dana White ha mostrato i due messaggi, mandati uno di seguito all'altro, da parte di mr McMahon:

È una novità per me. Potrebbe essere buona in futuro, ma non adesso.

McMahon non esclude dunque un trasferimento in WWE nel futuro, ma comunque scarta l'ipotesi di un'apparizione di McGregor a Wrestlemania 34.

Ronda Rousey, il passaggio al wrestling è più vicino

A Wrestlemania 34 potrebbe esserci invece Ronda Rousey. Il suo passaggio dall'UFC al wrestling sembra sempre di più vicino a concretizzarsi, anche se l'ex campionessa di arti marziali miste ha tentato di eludere la domanda del giornalista di TMZ in aeroporto:

Se tu fossi un fan del wrestling, vorresti veramente saperlo? Preferisco fare così per ora, non voglio rovinare nulla. Siamo a un bivio e abbiamo il lusso di avere il tempo per decidere.

Già di per sé, la risposta lascia intendere che un approdo di Ronda Rousey alla corte dei McMahon sia pressoché imminente, forse anche prima di Wrestlemania. Se poi ci si aggiungono anche le sue apparizioni sempre più frequenti (come il faccia a faccia tra horseman UFC e WWE) in relazione al mondo del wrestling e le parole successive del marito Travis Browne, allora sembra proprio inevitabile:

Non stiamo dicendo che non passerà in WWE, ma che ci stiamo ragionando.

Queste le parole del marito di Ronda Rousey. Che probabilmente voleva tentare di correggere in corsa la compagna, ma ha ottenuto l'effetto esattamente contrario.