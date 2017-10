A stabilirlo l'Assemblea di Lega B: in campo il 22 e il 29 dicembre. Non trova conferme il format vincente degli ultimi anni.

32 minuti fa di Luca Guerra

Il pranzo di Natale e il cenone di Capodanno sono salvi per gli appassionati di Serie B: le partite del campionato cadetto originariamente in calendario il 24 e il 31 dicembre 2017 saranno infatti disputate con un anticipo di 48 ore. A stabilirlo all'unanimità è stata l'Assemblea della Lega di B, riunitasi per trovare un accordo sulla modifica dello Statuto.

Vigilia di Natale e di Capodanno non vedranno quindi le formazioni di Serie B in campo: le partite di disputeranno alle 20.30 del venerdì per evitare problemi logistici e magari un calo di presenze dei tifosi. Ragionamento simile quello che ha portato a ridefinire il calendario della 18esima giornata che si disputerà nel giorno dell'Immacolata. A comunicarlo una nota ufficiale emessa dalla Lega:

Nel caso della 18a giornata si è deciso di anticipare alcune gare all’8 dicembre sfruttando la giornata festiva, mantenendo tuttavia il blocco principale di partite il giorno seguente; mentre la 20a e la 21a giornata si giocheranno, rispettivamente, venerdì 22 e venerdì 29 dicembre in orario serale, alle ore 20.30.

Una decisa inversione di marcia per la Lega B: nel campionato 2016/2017, infatti, il campionato era sceso in campo il 24 dicembre.

Nel fitto calendario della Serie B edizione 2017/2018, quindi, non si giocherà il 24 e il 31 dicembre 2017. Un esperimento, quello di giocare durante le feste natalizie, introdotto sul modello del calcio inglese nell'annata 2012/2013, quando si giocò il 23, 26 e 30 dicembre: accolto con frutti altalenanti dai tifosi, divisi tra chi aveva apprezzato la possibilità di godersi una giornata di festa allo stadio e chi invece preferiva preservare la tradizione. Nella stagione in corso, ad essere accontentata è la seconda fazione.

Il campionato di Serie B, avviato il 25 agosto, si concluderà il 18 maggio per poi lasciare spazio ai playoff e ai playout. La sosta invernale durerà dall'1 al 20 gennaio, con turni infrasettimanali il 19 settembre, il 24 ottobre, il 27 febbraio e il 17 aprile. Non si giocherà, invece, a differenza dello scorso anno, il lunedì dopo Pasqua. Il format degli ultimi anni, pur premiato dalla Lega B come vincente, non è stato quindi confermato.